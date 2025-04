Złotemu niepewność (na razie) nie szkodzi

Na globalnych rynkach rośnie awersja do ryzyka, co powoduje przepływ kapitału w kierunku bezpieczniejszych aktywów. EUR/PLN idzie w dół i testuje poziom 4,17. Zdaniem strategów, krajowi inwestorzy czekają na czwartkowe wystąpienie prezesa NBP, w razie utrzymania dotychczasowej retoryki możliwy jest spadek EUR/PLN do 4,16.

Ok. 15:54 EUR/PLN spada o 0,22 proc. do 4,1742. USD/PLN idzie w dół o 0,49 proc. do 3,8546. EUR/USD zwyżkuje o 0,27 proc. do 1,0829.

„W oczekiwaniu na decyzje USA w sprawie wprowadzenia nowych taryf celnych na globalnych rynkach w środę widać było lekki wzrost awersji do ryzyka. Kapitał przepływał w kierunku bezpieczniejszych aktywów, na czym zyskiwały m.in. polskie obligacje. Z kolei na rynkach wschodzących notowania walut pozostawały względnie stabilne” - napisał w komentarzu dla PAP Biznes Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

„Mimo niesprzyjającego otoczenia, kurs EUR/PLN w środę krótkoterminowo spadł nawet w pobliże 4,17, co potwierdza odporność naszej waluty na globalne zawirowania” - dodał.

Jak ocenia strateg, w tym tygodniu kluczowym wydarzeniem w kraju jest posiedzenie RPP. W środę zgodnie z powszechnymi prognozami stopy procentowe pozostały bez zmian.

„Inwestorzy zastanawiają się, czy prezes NBP A. Glapiński na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami potwierdzi, że w świetle ostatnich danych wzrosło prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych. Ma to o tyle istotne znaczenie, że instrumenty pochodne wyceniają już spadek stóp NBP w lipcu o 50 pb., a w całym 2025 r. o łącznie 125 pb.” - napisał Mirosław Budzicki.

„Moim zdaniem rynek przereagował, a w czwartek prawdopodobne utrzymanie dotychczasowej retoryki przez prezesa banku centralnego może wspomniane oczekiwania schłodzić. Gdyby tak się stało, złoty utrzymałby dodatkowe wsparcie, a para EUR/PLN mogłaby testować okolice 4,16. Taki pozytywny scenariusz wspiera też napływ środków zagranicznych na krajowy rynek długu i transakcje carry trade” - dodał. Jak ocenia Mirosław Budzicki, w perspektywie kolejnych dni ogłoszenie taryf przez administrację USA może przyczynić się do okresowego wzrostu zmienności notowań walut, chociaż jednocześnie można odnieść wrażenie, że bardzo wiele negatywnych informacji zostało już wycenionych.

Rynek długu

Rentowność polskich obligacji 2-letnich spada o 4 pb. do 4,98 proc., 5-letnich zniżkuje o 5 pb. do 5,27 proc., a 10-letnich idzie w dół o 4 pb. do 5,67 proc.

„Rentowności polskich obligacji kontynuują trend spadkowy rozpoczęty w połowie marca, wspierany m.in. rosnącymi oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych w Polsce. Patrząc z tej perspektywy nie można wykluczyć, że umiarkowana retoryka NBP po kwietniowym posiedzeniu sprowokuje lekki wzrost rentowności krajowych papierów w drugiej części tygodnia” - napisał Mirosław Budzicki.

„Poza oczekiwaniami na obniżki stóp NBP, wysokie wyceny obligacji determinuje jednak również poprawa sytuacji na rynku pierwotnym. Od początku roku obserwujemy napływ kapitału inwestorów zagranicznych (w okresie od stycznia do lutego portfele nierezydentów wzrosły aż o 13,6 mld PLN), a do tego bilans przepływu środków poprawiają wykupy obligacji i wpłata odsetek. Biorąc to pod uwagę wydaje mi się, że rentowności 2-letnich obligacji utrzymają się w najbliższych tygodniach w okolicach 5 proc. natomiast 10-letnich między 5,6 proc. a 5,7 proc., mimo ewentualnego krótkoterminowego rozczarowania po braku zmiany retoryki RPP” - dodał.

PAP Biznes, sek

