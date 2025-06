Lepsze zdrowie… idzie w parze

Z danych pochodzących z badania „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz” przeprowadzonego przez Gedeon Richter Polska wynika, iż życie w związku partnerskim może sprzyjać podejmowaniu zachowań prozdrowotnych, szczególnie w przypadku mężczyzn. Obserwuje się, że mężczyźni pozostający w relacji częściej dbają o zdrowie.

Jako główny czynnik motywujący wymienia się przede wszystkim troskę o partnerkę czy rodzinę. Kobiety natomiast wykazują tendencję do przejmowania roli inicjatora oraz koordynatora działań zdrowotnych w obrębie związku, często podejmując również decyzje związane ze zmianą diety czy profilaktycznymi badaniami.

Jak odpowiadali badani?

Wspólne funkcjonowanie w związku może ułatwiać realizację celów prozdrowotnych. Większość respondentów badania deklaruje, iż życie w parze sprzyja utrzymywaniu aktywności fizycznej (80 proc.) oraz wspieraniu się nawzajem w zakresie profilaktyki zdrowotnej – przypominaniu o badaniach (72 proc.) i omawianiu wizyt lekarskich (75 proc.). Najczęściej wybieraną wspólną formą aktywności są spacery i marsze (81 proc.) oraz jazda na rowerze (54 proc.), rzadziej zaś pływanie (15 proc.), siłownia (13 proc.) czy taniec (9 proc.).

Wspólna bliskość

Wspólne dbanie o zdrowie może również korzystnie wpływać na relację – 68 proc. badanych wskazuje, na fakt, iż taki styl życia sprzyja większej bliskości emocjonalnej, a 57 proc. dostrzega podobny efekt w przypadku wspólnego uprawiania sportu. Ponadto większość respondentów deklaruje znajomość problemów zdrowotnych partnera (88 proc.) i gotowość do sprawowania opieki w przypadku jego choroby (91 proc.).

Warto jednak zwrócić uwagę na występującą w relacjach heteroseksualnych asymetrię w zakresie zaangażowania w zdrowie partnera. Mężczyźni częściej deklarują dbałość o zdrowie z uwagi na innych członków rodziny, natomiast kobiety będące bardziej aktywne w inicjowaniu działań prozdrowotnych, przyjmują często rolę osoby opiekującej się.

W dłuższej perspektywie może prowadzić to do znacznej dysproporcji stopnia zaangażowania w obszarze zdrowego stylu życia, co w niektórych przypadkach staje się podłożem napięć.

Zdrowie psychiczne

Związek partnerski rzadko staje się jednak przestrzenią otwartą na rozmowy dotyczące zdrowia psychicznego. Pomimo iż problemy na tle psychicznym pojawiają się w narracjach terapeutycznych, niemal 25 proc. osób pozostających w relacji postrzega temat zdrowia psychicznego jako tabu.

Wiele osób wykazuje trudności w dzieleniu się problemami emocjonalnymi z partnerem, doświadczając czasem nawet epizodów depresyjnych, lękowych czy tak zwanej depresji maskowanej w samotności.

Zjawisko to może być związane z trudnościami w komunikacji, brakiem otwartości na temat subiektywnego dobrostanu oraz obawą przed wykorzystaniem informacji o słabszym stanie psychicznym jako elementu konfliktu.

Zdrowie intymne

W kontekście zdrowia seksualnego, choć zdecydowana większość respondentów (86 proc.) uważa je za wspólną odpowiedzialność partnerów, tylko 17 proc. wykonało badania przesiewowe w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową przed rozpoczęciem współżycia. Może to świadczyć o wciąż fragmentarycznym podejściu do profilaktyki zdrowotnej, które koncentruje się głównie na aspektach somatycznych, z pominięciem zdrowia psychicznego i seksualnego.

Filip Siódmiak Źródło: https://zdrowa-ona.pl/anatomia-relacji/

