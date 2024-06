Czy leki przeciwpsychotyczne zmieniają nasze „ja”?

Bardzo szkodliwy jest mit, że leki od psychiatry zmieniają ludzką osobowość.

Leki stosowane w psychiatrii różnią się od siebie w zależności od specyfiki danej jednostki chorobowej. Na ogół jednak ich nadrzędnym celem jest wpływ zawartych w nich substancji czynnych na zmniejszanie stanów lękowych oraz depresyjnych. Wpływają też na poprawę samopoczucia i jakości życia, kontrolują napady paniki czy często spotykane w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, bądź schizofrenii okresy urojeń, psychozy czy samo- lub cudzookaleczania. Wciąż jednak tego rodzaju środkom farmaceutycznym przypisuje się niebagatelny wpływ na zmianę osobowości.

Jak jest naprawdę?

Joanna Adamiak, lekarka, specjalistka psychiatrii, która od 2014 roku zajmuje się intensywnym leczeniem ambulatoryjnym osób dotkniętych chorobami o podłożu psychicznym, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i na swoim Instagramie opublikowała film, w którym wskazuje, jak bardzo szkodliwy jest mit, mówiący o tym, że leki od psychiatry zmieniają ludzką osobowość.

W jej opinii stwierdzenie to powinno na dobre zniknąć z naszego światopoglądu, podkreślając przy tym, że to „cierpienie psychiczne zmienia człowieka”. Jak dodaje, leki przepisywane przez lekarza psychiatrę mają za zadanie zmniejszyć owe cierpienie oraz działać odwracająco na poważne skutki spowodowane zaburzeniami ludzkiej psychiki.

Jak działają leki przeciwpsychotyczne?

Jak tłumaczy ekspertka, aktualnie nie stosuje się żadnych leków, które w jakikolwiek sposób wpływałyby na styl bycia czy osobowość człowieka. To samo mówi swoim pacjentom, gdyż jak podaje, i ona sama uświadamia przychodzące do niej osoby o sposobie działania, prawidłowym przyjmowaniu leków oraz co najważniejsze w jaki sposób pomogą one zmniejszyć objawy.

Przestrzega także, iż rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat leków antydepresyjnych może wywołać lęk u pacjenta, co może prowadzić do zaostrzenia objawów, a nawet śmierci.

Wspomina również, że przyjmowanie takich leków pozwala wrócić do zdrowia i cieszyć się znowu życiem. Dodatkowo poprawia sen i, jak podkreśla ekspertka, „zabiera lęk i liczne objawy somatyczne”, niezbędne do powrotu do normalnego i zdrowego życia.

Wypisywanie recept

Od dnia 23 sierpnia 2023 roku, każdy lekarz wystawiający receptę na leki psychotropowe zobligowany jest do sprawdzenia historii leczenia pacjenta, w tym zażywanych przez niego lekach w określonych dawkach i czasie. Jeśli z kolei lekarz nie sprawdzi historii recept pacjenta, to przypomina mu o tym system, który blokuje możliwość wystawiania recepty na leki psychotropowe.

Nie wykonując badania, psychiatra może wystawić receptę jedynie w przypadku, gdy od ostatniego badania mięły mniej niż trzy miesiące. Po przekroczeniu terminu, konieczna jest wizyta stacjonarna lub w formie teleporady.

Filip Siódmiak