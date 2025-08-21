Będzie podwyżka stawki CIT dla banków

Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman. Stawka dla banków w roku 2026 r. wyniesie 30 proc.

By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman. – Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc. – dodał.

»» O podwyżce stawek akcyzy czytaj tutaj:

Podwyżki Domańskiego! Na pierwszy ogień akcyza na alkohol

Jednoczesna obniżka stawki podatku bankowego

Wyjaśnił, że jednocześnie zostanie obniżona stawka podatku bankowego. Obecnie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie.

Stawka dla sektora bankowego zostanie obniżona o 10 proc. w roku 2027 oraz o 20 proc. – ale względem obecnego stanu – w roku 2028 i tak pozostanie. Potem ewentualnie można pomyśleć o pracach nad modyfikacją podatku bankowego – powiedział wiceminister Neneman.

W tym roku z podatku bankowego, czyli podatku od niektórych instytucji finansowych, budżet ma uzyskać ponad 6,9 mld zł. Od stycznia do lipca tego roku wpływy z tego źródła wyniosły niespełna 4,1 mld zł.

Marek Siudaj (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koreański koncern atomowy zamyka biznes w Polsce

Obajtek: Orlen powinien być dużo większy!

Niemiec kupił pół tysiąca mieszkań w Polsce

»»Co nowego na polach? – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!