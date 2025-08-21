Cła Trumpa. Stawki na europejskie auta będą obniżone

UE i USA ogłosiły w czwartek wspólne oświadczenie w sprawie ceł, które jest konsekwencją porozumienia prezydenta Donalda Trumpa i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W efekcie cła na europejskie samochody mają zostać obniżone do 15 proc. Stawki na alkohole nie zostaną jednak obniżone.

Wypracowanie wspólnego oświadczenia zapowiedzieli prezydent USA Donald Trump i szefowa KE Ursula von der Leyen podczas spotkania pod koniec lipca w Szkocji. USA częściowo zrealizowały postanowienia ogłoszone po tamtej rozmowie, wprowadzając stawkę 15 proc. na większość towarów importowanych z UE. Nadal jednak cła na europejskie auta wynosiły 27,5 proc. (25 proc. plus stawka przewidziana przez Światową Organizację Handlu – WTO).

Cła na auta obniżone z mocą wsteczną

W następstwie uzgodnionego przez obie strony porozumienia USA mają obniżyć cła na europejskie samochody do 15 proc. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz zapowiedział, że niższe cła na auta będą obowiązywać z mocą wsteczną. Stawka 15 proc. obejmie samochody sprowadzone z UE do Stanów Zjednoczonych od 1 sierpnia, jeśli KE do końca sierpnia zaproponuje niższe cła na niektóre amerykańskie towary przewidziane w oświadczeniu.

UE zniesie cła na towary przemysłowe z USA

W dokumencie tym czytamy, że „UE zamierza znieść cła na wszystkie towary przemysłowe z USA oraz zapewnić preferencyjny dostęp do rynku dla szerokiej gamy amerykańskich owoców morza i produktów rolnych, w tym orzechów drzewnych, produktów mlecznych, świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, żywności przetworzonej, nasion, oleju sojowego oraz mięsa wieprzowego i mięsa bizona”.

Z kolei - zgodnie z oświadczeniem - od 1 września USA wprowadzą zerowe stawki celne m.in. na korek, samoloty i części samolotów oraz leki generyczne. Oznacza to, że będą obowiązywać jedynie cła funkcjonujące w ramach WTO.

UE kupi w USA do 2028 r. gaz, ropę za 750 mld dolarów

Ponadto do 2028 r. UE kupi od USA skroplony gaz ziemny, ropę naftową i produkty energii jądrowej o wartości 750 mld dolarów. Unia kupi także amerykańskie układy scalone AI o wartości 40 mld dolarów.

Po rozmowie z von der Leyen w lipcu Trump ogłosił, że UE zakupi także sprzęt wojskowy o wartości 600 mld dolarów. W oświadczeniu nie ma tej kwoty. „UE planuje znacząco zwiększyć zakupy sprzętu wojskowego i obronnego w USA przy wsparciu i ułatwieniach ze strony amerykańskiego rządu” - napisano.

W oświadczeniu czytamy też, że obie strony zobowiązały się do współpracy w celu ograniczenia lub wyeliminowania barier pozataryfowych, m.in. w sektorze motoryzacyjnym. „USA i UE zamierzają zaakceptować i wzajemnie uznawać swoje standardy” - podkreślono.

Szefczovicz na konferencji prasowej w Brukseli podkreślił, że w odróżnieniu od innych krajów 15-proc. stawka na większość towarów z UE jest całkowita, tj. uwzględnia również funkcjonujące w ramach WTO stawki. Jak dodał, UE udało się także zabezpieczyć cło w wysokości 15 proc. na leki, czipy i drewno, a więc towary strategiczne, wobec których USA planują osobną politykę celną.

Komisarz ds. handlu poinformował, że na razie nie ma porozumienia w sprawie zwolnienia z ceł wina, napojów spirytusowych i piwa, o co KE zabiegała w ostatnich tygodniach w rozmowach z Waszyngtonem. Nie wykluczył, że uda się wynegocjować niższe stawki w przyszłości.

Jak dodał, UE i USA zobowiązały się w oświadczeniu, że uwzględnią „także inne sektory i produkty, które mają znaczenie dla ich gospodarek i łańcuchów wartości”, w wykazie produktów, do których miałyby zastosowanie wyłącznie stawki przewidziane przez WTO.

KE zobowiązuje się do rozszerzenia sektorów (zwolnionych z ceł - PAP). Wina, napoje spirytusowe i piwo to jeden z tych sektorów, drugim jest stal i aluminium. Wierzymy bowiem, że przyniesie to korzyści po obu stronach Atlantyku - podkreślił.

W sprawie stali i aluminium oświadczenie przewiduje, że UE i USA „zamierzają rozważyć możliwość współpracy mającej na celu zabezpieczenie swoich rynków krajowych przed nadwyżkami mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych łańcuchów dostaw między nimi, w tym poprzez rozwiązania w zakresie kontyngentów taryfowych”.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koreański koncern atomowy zamyka biznes w Polsce

Obajtek: Orlen powinien być dużo większy!

Niemiec kupił pół tysiąca mieszkań w Polsce

»»Co nowego na polach? – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!