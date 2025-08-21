Przemysł tkwi w marazmie

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 2,9 proc. r/r w lipcu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2 proc. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym).

„W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,9 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,2 proc.), a w porównaniu z czerwcem br. zwiększyła się nieznacznie - o 0,2 proc. W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,7 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym niż w czerwcu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,6 proc.

W 17 działach wzrost produkcji, w 17 - spadek

„Według wstępnych danych, w lipcu br. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do lipca ub. roku, odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 47 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,6 proc., artykułów spożywczych - o 7,8 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 7,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 5,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,8 proc., wyrobów z metali - o 4,6 proc., metali - o 3,5 proc.” - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji napojów - o 6,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 3,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 2,3 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,8 proc. - podał też GUS.

Domański: Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce

Bardzo zadowolony z wyników podanych przez GUS był minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który komentował na X:

„Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Szczególnie mocny wzrost zanotowały dobra inwestycyjne - aż o 11,8 proc.”

Analitycy Pekao: wzrost z którego niewiele wynika

Urzędowy optymizm ministra gaszą jednak analitycy Banku Pekao.

Produkcja przemysłowa zaskoczyła w górę (2,9% zamiast ~1,5% r/r), ale wciąż niewiele się tutaj dzieje. Przyspieszenie względem czerwca głównie przez niską bazę z poprzedniego roku, poziom produkcji wciąż poniżej maksimów z przełomu 2021 i 2022. Stagnacja – komentują analitycy Banku Pekao SA.

W podobnym tonie komentuje dane GUS ekonomista innego banku.

„Mimo niewielkiej pozytywnej niespodzianki w dzisiejszych danych sytuacja sektora wytwórczego pozostaje trudna, a ożywienie koniunktury w przemyśle opóźnia się. Związane jest to m.in. ze słabością niemieckiej gospodarki, którą wzmogły perturbacje towarzyszące wojnom celnym na świecie. W rezultacie ostrożnie podchodzimy do kwestii ożywienia popytu zagranicznego na produkty polskiego przemysłu w najbliższych miesiącach” – napisał ekonomista ING Banku Śląskiego Mateusz Sutowicz.

Dodał, że powodem do optymizmu mogą być opublikowane w czwartek wstępne dane o PMI w przemyśle strefy euro i Niemiec za sierpień. PMI dla strefy euro wzrósł do poziomu 50,5 pkt. (wskaźnik powyżej 50 pkt. oznacza ożywienie w przemyśle), zaś PMI dla Niemiec wyniósł 49,9 pkt.

„W kolejnych miesiącach nie spodziewamy się istotnego wybicia z generalnie stagnacyjnego trendu krajowego przemysłu” – stwierdził Sutowicz.

GUS podął także, że ceny produkcji przemysłowej (PPI) w lipcu 2025 r. spadły o 1,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,1 proc.

„Okres deflacji PPI obserwowany od blisko dwóch lat wydłuża się” – stwierdził Mariusz Sutowicz.

