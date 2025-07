Małopolskie Centrum Zdrowia - nowa prywatna placówka medyczna w Krakowie

Małopolskie Centrum Zdrowia to nowa placówka medyczna w Krakowie, usytuowana w dzielnicy Prądnik Biały. Placówka świadczy prywatne usługi medyczne dla dzieci i dorosłych. Wśród dostępnych specjalistów można tutaj znaleźć m.in. laryngologa, ortopedę i radiologa.

Placówek medycznych nigdy za wiele i wie o tym każdy, kto choć raz szukał wolnego terminu do lekarza w swojej okolicy. Niedawno zdrowotna mapa Krakowa powiększyła się o kolejne miejsce, w którym można skorzystać z usług specjalistów. W Małopolskim Centrum Zdrowia mieści się poradnia laryngologiczna, ortopedyczna i psychologiczna. Ponadto można tutaj skorzystać z usług fizjoterapeuty i logopedy. Na miejscu można również wykonać badania USG i podstawowe, nieinwazyjne zabiegi ambulatoryjne.

Poradnia laryngologiczna dla dzieci i dorosłych

Małopolskie Centrum Zdrowia zatrudnia specjalistów laryngologii i laryngologii dziecięcej. Wskazaniem do wizyty u laryngologa są m.in. częste chrapanie i bezdech senny, pogorszenie słuchu, utrudnione przełykanie, zapalenie krtani, przewlekłe zapalenie zatok. W przypadku dzieci do długiej listy problemów laryngologicznych dochodzą zapalenie ucha środkowego i przerost migdałków. Podczas konsultacji w MCZ laryngolog może wykonać dodatkowe badania diagnostyczne oraz pobrać wymaz do badań laboratoryjnych.

Jedną z często wykonywanych procedur laryngologicznych w MCZ jest płukanie uszu. Zabieg ten wykonuje się u dzieci i dorosłych w celu usunięcia nadmiaru woskowiny z przewodu słuchowego. W gabinecie laryngologicznym wykonywane są również zabiegi koagulacji naczyń krwionośnych, które zapobiegają nawracającym krwawieniom z nosa. Małopolskie Centrum Zdrowia jest także jedną z placówek, która oferuje inhalacje AMSA w Krakowie. Jest to specjalny rodzaj inhalacji stosowany w takich schorzeniach jak:

• zapalenie ucha środkowego,

• niewydolność trąbki słuchowej,

• przewlekłe zapalenie zatok,

• przerost migdałka gardłowego.

Specjaliści od zdrowia i sprawności układu ruchu

Do nowej placówki można również zgłosić się w razie problemów z układem ruchu. W Małopolskim Centrum Zdrowia przyjmuje zarówno lekarz ortopeda, jak i specjalista od fizjoterapii. Konsultacja ortopedyczna jest wskazana m.in. urazach (stłuczeniach, skręceniach, złamaniach), bólu nasilającym się podczas ruchu lub w spoczynku oraz przy ograniczonej ruchomości stawu. Oprócz zwykłej konsultacji można umówić się na konsultację z iniekcją dostawową. Jest to zabieg polegający na wstrzyknięciu leku w okolicę stawu, wykonywany w celu złagodzenia bólu i stanu zapalnego. W razie potrzeby ortopeda może zalecić również kontakt z fizjoterapeutą, który dobierze odpowiednie ćwiczenia lub zabiegi fizykoterapeutyczne.

Psycholog i psychoterapeuta w Krakowie

Krakowskie centrum medyczne oferuje również usługi z obszaru zdrowia psychicznego. Można tutaj umówić się na indywidualną lub rodzinną konsultację psychologiczną (dostępne są konsultacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Wskazaniem do wizyty u psychologa są m.in. przewlekły smutek, apatia i spadek motywacji, napady złości i agresji, problemy w nauce, opóźniony rozwój mowy. W placówce przyjmuje również psychoterapeuta, czyli specjalista od długofalowej terapii zaburzeń psychicznych (m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości). Usługi psychoterapeutyczne są dostępne dla dzieci i dorosłych.

Krótko o Małopolskim Centrum Zdrowia

Małopolskie Centrum Zdrowia świadczy prywatne usługi medyczne dla pacjentów w każdym wieku. Skierowanie do specjalisty od lekarza pierwszego kontaktu nie jest wymagane. Wizytę można umówić osobiście, online lub telefonicznie. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.

Adres i dane kontaktowe:

• Małopolskie Centrum Zdrowia, ul. Wojciecha Weissa 7, 31-339 Kraków

• e-mail: [email protected]

• numer telefonu: +48 537 156 077

Artykuł sponsorowany