Podwyżki Domańskiego! Na pierwszy ogień akcyza na alkohol

Od 1 stycznia 2026 r. stawki akcyzy na wyroby alkoholowe wzrosną o 15 proc. , a od 1 stycznia 2027 r. - o 10 proc. - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Resort zapowiedział też podwyżkę opłaty cukrowej.

„Od 1 stycznia 2026 r. nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 15 proc. w stosunku do stawek z 2025 r. Od 1 stycznia 2027 r. stawki akcyzy na te wyroby wzrosną o 10 proc.” - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dodało, że to reakcja na ”potrzebę przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi alkoholu na zdrowie Polaków„.

Jak powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman, głównym celem zmian jest dostosowanie stawek do rosnącej siły nabywczej, a w konsekwencji ograniczenie spożycia napojów alkoholowych.

Wiceminister dodał, że oznacza to, iż podwyżka będzie w 2026 r. wyższa o 10 pkt proc. niż wynika z tzw. mapy drogowej – czyli zapisanych w ustawie zmian w stawce akcyzy na napoje alkoholowe, zaplanowanych do roku 2027, według których stawka miałaby wzrosnąć o 5 proc. Z kolei w roku 2027 podwyżka będzie wyższa o 5 pkt. proc. (w roku 2027 również miała ona wynieść 5 proc.).

Zapowiedź zwyżki opłaty cukrowej

Ministerstwo zapowiedziało też podniesienie opłaty cukrowej. „Ograniczenie ekonomicznej dostępności napojów słodzonych związane jest z coraz większym problemem otyłości oraz wydatkowaniem większych środków na ochronę zdrowia w tym zakresie” - wytłumaczył podwyżkę resort finansów.

By przeciwdziałać epidemii otyłości, z którą zmaga się ok. 2/3 Polaków, aktualizujemy również stawki opłaty cukrowej – doprecyzował wiceminister Jarosław Neneman.

Obecnie opłata cukrowa składa się z dwóch części – stałej, która wynosi 0,5 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej, oraz zmiennej, która wynosi 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Poza tym napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,1 zł w przeliczeniu na litr napoju. Opłata nie może wynieść więcej niż maksymalnie 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Opłata stała zwiększy się od przyszłego roku z 0,5 zł do 0,7 zł, opłata zmienna – za każdy gram cukru powyżej 5 gr w 100 mln napoju – wzrośnie z 0,05 zł do 0,1 zł, a w przypadku napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny opłata rośnie z 0,1 zł do 1 zł – powiedział Neneman. – Dodatkowo limit opłaty cukrowej podnosimy z 1,2 zł na 1,8 zł na litr napoju – dodał.

Zmiana sposobu poboru opłaty cukrowej

Podkreślił, że poza zmianami stawek MF proponuje także zmiany w sposobie poboru opłaty cukrowej. Obecnie opłatę cukrową płaci podmiot – zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna – który sprzedaje napoje do punktów sprzedaży detalicznej, prowadzi sprzedaż detaliczną napojów jako producent, podmiot nabywający napoje w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importujący napoje spoza UE oraz zamawia u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy.

Proponujemy przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty z podmiotów ogólnie mówiąc prowadzących sprzedaż detaliczną na producentów, importerów i podmioty nabywające napoje wewnątrzwspólnotowo, co znacznie uprości pobór tej daniny – powiedział wiceminister finansów.

Marek Siudaj (PAP), sek

