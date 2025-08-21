Szach-mat prezydenta w sprawie mrożenia cen prądu!

Do Sejmu trafił w czwartek zgłoszony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy, która przedłuża zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 r. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania.

Wcześniej prezydent, ogłaszając swoje weto do ustawy odległościowej zawierającej też przepisy o zamrożeniu cen prądu na IV kwartał, zapowiedział, że przepisy te zgłosi jako swoją inicjatywę ustawodawczą.

Prezydencki projekt zawiera dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie. Przewidują one zmianę ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i przedłużenie okresu, w którym gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh netto do 31 grudnia 2025 r. Obecnie zamrożone ceny obowiązują do 30 września.

Rekompensaty dla sprzedawców energii za sprzedaż po zamrożonej cenie są wypłacane z funduszu COVID-19. W prezydenckim projekcie nie ulegają one zmianie. Ich maksymalną wysokość określa się na nieco ponad 4 mld zł w 2025 r. i niemal 1 mld zł w 2026 r.

Fogiel: „teraz piłka jest po stronie rządzących”

Podczas czwartkowej konferencji prasowej poseł PiS Radosław Fogiel podkreślił, że Karol Nawrocki „wyjął z ustawy wiatrakowej, nie zmieniając ani przecinka – z tego, co mi wiadomo – wszystkie te przepisy, które dotyczą obniżki cen energii”.

Te przepisy są przecież autorstwa obecnej większości i koalicji rządowej, przeszły trzy czytania w Sejmie. Tam nie ma nic nowego, zaskakującego, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Sejm się nimi jak najszybciej zajął i zdecydowaną większością głosów je przyjął – dodał.

W jego ocenie „teraz piłka jest po stronie rządzących”. Jak wskazywał, jeśli rządowi zależy na obniżce cen energii, to przepisy powinny być procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 9 września. Jak ocenił, Nawrocki „nie da się wciągnąć w dość infantylną pułapkę zastawioną przez koalicję rządzącą”.

Fogiel, pytany przez PAP, czy PiS poparłoby projekt „wyjęty” z ustawy wiatrakowej, odparł, że jego ugrupowanie „najchętniej poparłoby własny projekt dotyczący mrożenia cen energii – dużo bardziej kompleksowy, dużo bardziej pomagający Polakom”. Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o tarczy energetycznej, który przewidywałby zamrożenie cen energii do końca 2026 r. na poziomie 412 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 500 zł za MWh dla przedsiębiorców i samorządów.

Fogiel zaznaczył jednak, że mimo wszystko „ważne jest to, by Polacy mieli niższe ceny energii”. – Jeżeli koalicja rządząca byłaby skłonna poprzeć swój własny projekt, swoje własne zapisy, wyekstrahowane przez prezydenta z ustawy wiatrakowej, to już jest dla nas krok w dobrą stronę – ocenił.

PAP, sek

