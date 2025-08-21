Złoto Glapińskiego. Ilość kruszcu stabilna w lipcu

Ilość złota wchodzącego w skład rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosła 16,568 mln uncji na koniec lipca br. wobec 16,573 mln uncji miesiąc wcześniej, podał bank centralny.

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały wartość 223,52 mld euro na koniec lipca wobec 211,05 mld euro miesiąc wcześniej.

Pod koniec czerwca br. NBP podał, że zasoby złota w rezerwach walutowych sięgnęły 515,5 ton na koniec maja. Oznacza to, że kruszec ten stanowi 22,4 proc. rezerw dewizowych zarządzanych przez NBP. Tym samym została zrealizowana strategia zarządu NBP zakładająca zwiększenie udziału złota do 20 proc. ogółu rezerw.

Jak poinformowała w lipcu wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley udział złota w rezerwach walutowych został ustalony na nieco więcej niż 515,5 ton.

