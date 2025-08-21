Wódka podrożeje? Rząd kasuje „mapę drogową” akcyzy

Podwyżka akcyzy o 15 proc. oznaczałaby wzrost ceny butelki wódki 40-proc. o 4 zł tylko z tego tytułu – powiedziała PAP prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Emilia Rabenda.

„ Mapa drogowa” akcyzy do kosza?

W czwartek „Puls Biznesu” podał, że producenci alkoholu zostali nieoficjalnie poinformowani, że Ministerstwo Finansów w przyszłym roku planuje podwyżkę akcyzy o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc. To oznaczałoby, że resort odchodzi od tzw. mapy drogowej, czyli planu podwyżek akcyzy na alkohol o 5 proc. w roku 2026 oraz w roku 2027.

– Taka informacja nie została opublikowana – powiedziała PAP prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Emilia Rabenda.

Gdyby doszło do takiej podwyżki akcyzy, oznaczałoby to wzrost ceny butelki wódki 40-procentowej o 4 zł tylko z tego tytułu. Akcyza w naszych produktach stanowi 60 proc. – dodała.

Podkreśliła, że do tego dochodzi wzrost kosztów energii, pracy i surowców. Oceniła, że będzie to oznaczać, że łączny wzrost cen mocnych alkoholi będzie wyraźnie wyższy, co może odbić się na sprzedaży.

W latach 2021-24 legalna sprzedaż napojów alkoholowych spadła o 15 proc.

– Już od kilku lat widzimy spadek sprzedaży naszych wyrobów. Według GUS w latach 2021-24 legalna sprzedaż napojów alkoholowych spadła o 15 proc. Uważamy, że część tych spadków wynika ze zmiany stylu życia, ale zauważyliśmy, że za część spadków odpowiada szara strefa. Ze względu na wysoką inflację konsumenci zaczęli szukać produktów z nielegalnych źródeł – powiedziała prezes ZP PPS.

Zwróciła też uwagę, że obecnie poziom akcyzy w Polsce jest wyraźnie wyższy niż w krajach regionu. – W naszym regionie tylko Litwa ma wyższą akcyzę na napoje spirytusowe. Obecnie akcyza na te wyroby w Niemczech jest niższa od polskiej o 30 proc. To sprawia, że już nie stoimy przed wyzwaniem przemytu alkoholu zza naszej wschodniej granicy, ale przed problemem zakupu alkoholu u naszych zachodnich sąsiadów i jego przywozu do Polski – powiedziała Emilia Rabenda.

W tym roku wpływy z akcyzy – obejmującej akcyzę na paliwa, wyroby tytoniowe i alkohol – zostały zaplanowane na nieco ponad 98,1 mld zł. Do końca lipca wpływy z tego źródła wyniosły 51,4 mld zł, a więc były o 0,9 mld zł (czyli 1,9 proc.) wyższe niż w okresie styczeń-lipiec 2024 r. W tym roku podwyżka akcyzy na napoje alkoholowe wyniosła 5 proc.

