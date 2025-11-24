Kolejowe zakupy Orlenu od krajowych firm

Spółka Orlen Kolej podpisała w poniedziałek umowy na zakup 40 lokomotyw elektrycznych od krajowych producentów: 20 od firmy PESA i 20 od Newagu. Kwota całej transakcji to 835 mln zł, z czego 750 mln dostarczy PKO Leasing.

Kontrakt dotyczy 20 lokomotyw Gama 3. generacji produkowanych przez spółkę PESA oraz 20 lokomotyw Dragon 2 z Newagu. Zamówione przez Orlen Kolej lokomotywy zostaną dostarczone w latach 2027-2028. W zakładach, które je zbudują, pracuje ponad 5,5 tys. osób - podkreślił Orlen.

Najnowsze konstrukcje

Oba typy zamawianych lokomotyw to najnowsze konstrukcje, wyposażone w silniki o mocy 5,6 MW w przypadku Gamy 3 i 5 MW w przypadku Dragona 2. Zużywają o ok. 30 proc. mniej energii niż starsze typy lokomotyw. Dodatkowo będą posiadać moduły dojazdowe, umożliwiające pracę na niezelektryfikowanych odcinkach.

Jak podkreślał podczas podpisania kontraktu prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, koncern realizuje największy program inwestycyjny w historii i tylko przez trzy pierwsze kwartały 2025 r. wydał na inwestycje 21 mld zł. Mówiąc o zamówieniu lokomotyw, Fąfara podkreślił, że dla Orlenu współpraca z polskimi przedsiębiorcami to nie tylko morska energetyka wiatrowa, ale wszystkie obszary działalności. - Ten zakup z jednej strony zwiększy możliwości naszej spółki Orlen Kolej, a z drugiej przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego Polski – powiedział Fąfara.

Jak przypomniał, w ciągu 10 lat Orlen planuje wydać na inwestycje 400 mld zł. - Chcemy, aby te pieniądze stały się impulsem rozwoju dla kraju, energetyki, firm. Aby małe firmy stały się średnie, a średnie firmy stały się większe - podkreślał. Prezes Orlenu zapowiedział, że od 2026 r. koncern będzie organizować w całej Polsce dni dostawcy. - Chcemy umożliwić polskim firmom, szczególnie tym mniejszym, dotarcie do nas, rozmowy z nami, zdobycie informacji o tym, co robimy, jak robimy, czego oczekujemy, jak można z nami współpracować - wyjaśnił.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara (P) oraz minister aktywów państwowych Wojciech Balczun (L) podczas podpisania umowy na dostawę lokomotyw od polskich producentów / autor: PAP/Tomasz Gzell

Szef MAP: zastosowanie tzw. local content

Obecny przy podpisaniu kontraktu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślał, że wpisuje się on w politykę rządu, aby beneficjentami najważniejszych projektów inwestycyjnych były polskie firmy. Jak przypomniał, w MAP powstał specjalny zespół ds. local content, który ma plan, aby w ciągu najbliższych miesięcy zebrać wszystkie możliwe definicje lokalnego wkładu, sposób jego obliczania, skonfrontować to z obowiązującymi regulacjami i przygotować pomysły, jak w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej wspierać przy inwestycjach wszelkimi sposobami własny biznes. - Jeśli uda nam się w ramach tych działań doprowadzić do stworzenia warunków, w których polskie firmy w większym stopniu były beneficjentami wielkich programów inwestycyjnych, to będzie wielki sukces dla całej gospodarki i dla Polski - wskazał Balczun.

PKO Leasing: jesteśmy liderem finansowania taboru kolejowego

Jak powiedział PAP prezes PKO Leasing Tomasz Bogus, kwota całej transakcji to 835 mln zł, z czego PKO Leasing finansuje 750 mln zł w formie leasingu na 10 lat. - Dotychczas byliśmy zaangażowani w finansowanie taboru kolejowego na kwotę ponad 150 mln zł, dzięki tej transakcji PKO Leasing staje się prawdopodobnie liderem finansowania taboru kolejowego w Polsce - dodał Bogus.

Jak podkreślił Orlen, zamówienie 40 lokomotyw jest odpowiedzią na rosnące potrzeby logistyczne koncernu oraz elementem programu modernizacji infrastruktury przewozowej. Zgodnie z nim, nowoczesne lokomotywy elektryczne, spełniające wymagania najnowszych systemów bezpieczeństwa, będą systematycznie zastępować tabor spalinowy. Nowy tabor umożliwi Orlen Kolej pełną zdolność do obsługi przewozów za pośrednictwem własnych zasobów, co istotnie ograniczy koszty operacyjne, wynikające z wynajmu lokomotyw - zaznaczył koncern.

Orlen Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Spółka specjalizuje się w przewozach produktów paliwowych i petrochemicznych, świadcząc usługi logistyczne w kraju i za granicą, zarówno na potrzeby Grupy Orlen, jak i klientów zewnętrznych. Spółka działa samodzielnie na terenie Polski i Niemiec, a dzięki współpracy z partnerami realizuje też przewozy na terenie całej Europy.

PAP

