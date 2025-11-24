Tempo wzrostu wynagrodzeń mocno hamuje. Ubywa etatów!

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 6,6 proc. r/r w październiku br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W październiku 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 404,5 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. wyniosło 8865,12 zł, tj. wzrosło nominalnie o 6,6 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,3 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Rynek pracy w październiku / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: proces hamowania dynamiki płac przyspiesza

„Dzisiejsze dane lekko rozczarowują. Oczekiwania rynku były wyższe, a słabszy odczyt potwierdza, że proces hamowania dynamiki płac przyspiesza. To w dużej mierze efekt stabilizującej się inflacji, która zmniejsza presję płacową, ale także wynik słabnącego popytu na pracę i rekordowo wysokiego udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych firm. Widzimy, że firmy coraz ostrożniej podchodzą do podwyżek i rekrutacji – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego spadku dynamiki wzrostu płac, prawdopodobnie w kierunku poziomów poniżej 6 proc. r/r. Dzięki niskiej inflacji realne wynagrodzenia będą jednak nadal rosnąć, choć już nie tak dynamicznie jak w latach 2024–2025. – przewiduje analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: silne hamowanie płac

Pozytywnej niespodziance w przemyśle i budownictwie towarzyszyło silne hamowanie płac. Realny wzrost wynagrodzeń w Polsce (3,8% r/r) jest już +/- spójny z inflacją w celu NBP. Zwiększa to przestrzeń do obniżek stóp. Sądzimy, że kolejne cięcie nastąpi już w grudniu - przewidują analitycy Banku Pekao.

Analitycy mBank: Wzrost płac spowalnia, gospodarka przyspiesza

Wzrost płac spowalnia, gospodarka przyspiesza - to główna ocena pierwszego zestawu danych za październik. Nasz wykres impetu wzrostu wynagrodzeń wskazuje na spokojne opadanie wszystkich dynamik, również tej 12-miesięcznej - wskazują w komentarzu na X analitycy mBanku.

Wynik na poziomie 6,6% w ujęciu rocznym jest już w zasadzie ~zgodny z szacowanym przez nas wzrostem równowagi. Nie wygląda na to, że ze strony płac w przyszłym roku groziłyby nam istotne ryzyka inflacyjne, nawet uwzględniając antycypowane przyspieszenie popytu inwestycyjnego - uzupełniają eksperci.

Eksperci Banku ING: Presja płacowa maleje szybciej od oczekiwań

Presja płacowa maleje szybciej od oczekiwań. W październiku wzrost płac wyhamował do 6,6%r/r z 7,5% we wrześniu, co cieszy z punktu widzenia perspektyw dla CPI. Październikowy spadek liczby etatów (-5tys.) jest największy od lat. Rosną szanse na kolejne cięcie stóp NBP w grudniu - podkreślają ekonomiści Banku ING.

