Na budowach zawrzało. Zaskakujące wyniki w październiku

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 4,1 proc. r/r w październiku br., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,9 proc.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w październiku 2025 r. była wyższa o 4,1 proc. w porównaniu z październikiem ubiegłego roku i o 5,9 proc. w odniesieniu do września bieżącego roku” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w październiku br. była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 2,3 proc. wyższa niż we wrześniu br., podał także GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 0,8 proc. wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Ekonomiści Banku ING: obiecujący początek kwartału

Budownictwo wstaje z kolan? W październiku produkcja budowlano-montażowa w górę o 4,1 proc.r/r przy poprawie we wznoszeniu budynków i obiektów inżynierii lądowej. W ujęciu odsezonowanym wzrost o 2,3 proc.m/m. Obiecujący początek 4kw25 dla branży budowlanej - komentują na X wyniki podane przez GUS eksperci Banku ING.

Analitycy mBank: produkcja budowlana zaskoczyła

Produkcja budowlana zaskoczyła wyraźnie lepszym rezultatem, za co (w ujęciu odsezonowanym) odpowiadają głównie budowa budynków oraz obiektów inżynierii wodnej i lądowej - wskazują analitycy mBank.

ISBnews, X, sek

