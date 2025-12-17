Zgoda KNF na strategiczną transakcję na rynku bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że nie ma podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Erste Group Bank akcji Santander Bank Polska - poinformowała w środę w komunikacie KNF.

Na początku maja br. Erste Group podpisał umowę w sprawie zakupu 49 proc. udziału w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro. Erste oczekiwał, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., co zależało od uzyskania zgód regulacyjnych oraz spełnienia pozostałych warunków wstępnych, w tym przeprowadzenia na rzecz Grupy Santander sprzedaży 60 proc. akcji Santander Consumer Bank należących obecnie do Santander Bank Polska.

W środę w komunikacie KNF poinformowała, że jednogłośnie stwierdziła, iż nie ma podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Santander Consumer Finance SA z siedzibą w Madrycie akcji Santander Consumer Banku, w liczbie powodującej przekroczenie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Santander Consumer.

„Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu (…) wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Santander Consumer Finance SA z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, akcji Santander Consumer Banku SA (…), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Santander Consumer” - napisała KNF w komunikacie.

Komisja nie sprzeciwiła się także pośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank akcji Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie, w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym Santander Allianz TU, ani pośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank akcji Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym Santander Allianz TUnŻ.

KNF poinformowała, że nie sprzeciwiła się także bezpośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank AG akcji Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, uprawniających do 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Santander TFI i stanowiących 50 proc. udziału w kapitale zakładowym Santander TFI oraz stania się przez Erste Group Bank AG podmiotem dominującym Santander TFI.

„Oceniając rękojmię Erste Group Bank AG, Komisja wzięła pod uwagę siłę finansową inwestora, jego dotychczasowe doświadczenie w inwestycjach w sektorze finansowym oraz złożone zobowiązania inwestorskie” - napisała Komisja w komunikacie.

Dodała, że w przypadku transakcji dotyczących Santander Bank, Santander Allianz TU, Santander Allianz TUnŻ oraz Santander TFI uwzględniła zobowiązania inwestorskie złożone przez Erste Group Bank AG w szczególności w zakresie wsparcia kapitałowego, ładu korporacyjnego i polityki dywidendowej, a w przypadku Santander Bank – również w zakresie notowania akcji tego banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i utrzymania poziomu akcji w wolnym obrocie (free float).

„W swojej ocenie Komisja uwzględniła też stanowisko macierzystego organu nadzoru dla Erste Group Bank AG – Europejskiego Banku Centralnego – oraz stanowiska organów nadzoru właściwych dla podmiotów zależnych Erste Group Bank AG będących instytucjami kredytowymi z innych krajów Unii Europejskiej” - zaznaczyła KNF.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Santander Bank Polska, od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. 58,70 proc. akcji banku należy co Banco Santander, 5,01 proc. do Nationale-Nederlanden OFE i 5,23 proc. do Allianz Polska OFE.

Erste Group podaje na swojej stronie, że instytucja powstała ponad 200 lat temu w Wiedniu, jako pierwsza kasa oszczędnościowa w Austrii. Obecnie działa w 7 krajach Europy Środkowej, gdzie ma 17 milionów klientów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku pracy. Chodzi o liczbę wakatów

Złoto znów drożeje, ale bohaterem sezonu jest srebro

Obajtek ostrzega. Jest wiele skutków Zielonego Ładu

»»Umowa Mercosur - brudna gra Brukseli! – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24