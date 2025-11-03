Rezygnacje na szczytach Banku Pekao

Przewodniczący rady nadzorczej banku Pekao Andrzej Klesyk, a także członek rady Radosław Niedzielski złożyli rezygnacje ze swoich stanowisk ze skutkiem na koniec 5 listopada - poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie giełdowym.

„Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 3 listopada 2025 r. zostały złożone rezygnacje ze skutkiem na koniec dnia 5 listopada 2025 r. przez: Pana Andrzeja Klesyka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku, Pana Radosława Niedzielskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku” - wskazano w komunikacie.

Dodano, że ani Klesyk, ani Niedzielski nie podali przyczyn swojej rezygnacji. Jak wynika ze strony Banku Pekao, do tej pory Rada Nadzorcza liczyła 9 osób.

Klesyk odwołany w sierpniu z PZU

Klesyk na początku sierpnia został odwołany z funkcji prezesa PZU, które ma 20 proc. udziałów w Banku Pekao. Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentowało dymisję potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju. Zapewniło również, że zmiana „nie wpływa na projekty realizowane przez spółkę”. Pod koniec września rada nadzorcza PZU na miejsce Klesyka wyznaczyła Bogdana Benczaka, który od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w I półroczu tego roku osiągnął 3,29 mld zł.

PAP, sek

