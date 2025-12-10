Zakup chińskiego auta? Zdaniem Polaków to kwestia ceny

Jeśli samochód chińskiej marki byłby tańszy o 20-30 proc. od porównywalnego modelu oferowanego przez producenta z innego kraju, zakup takiego auta rozważyłoby 60 proc. Polaków - wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Multirent.

Pierwszym wyborem nadal marki europejskie

Badanie pokazuje, że pierwszym wyborem pozostają marki europejskie, które wskazało 46 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego badania. 26 proc. respondentów wskazało marki japońskie. Dla 6 proc. badanych pierwszym wyborem byłyby auta marek amerykańskich, a dla 4 proc. - koreańskich.

Samochody oferowane przez producentów z Chin na pierwszym miejscu wskazało 3 proc. Autorzy badania zwrócili jednak uwagę, że odsetek ten wyraźnie wzrósł - w ubiegłorocznym badaniu takiej odpowiedzi udzieliło 0,5 proc. uczestników badania. Z kolei 15 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swoich preferencji.

Eksperci wskazali, że preferencje nie odzwierciedlają jednak wyników rynkowych. Zgodnie z przytoczonymi w analizie danych IBRM Samar za październik br. producenci z Chin sprzedali największą do tej pory liczbę samochodów i pod względem udziału w rynku osiągnęli rekordowy poziom 10 proc.

Z badania wynika, że 60 proc. ankietowanych rozważyłoby zakup chińskiego samochodu, jeśli jego cena byłaby niższa o 25-30 proc. od porównywalnego modelu produkowanego w innym kraju. Przy tym odpowiedź „raczej tak” wskazało 41 proc. a „zdecydowanie tak” - 19 proc. Wyboru chińskiego auta nie rozważałoby 25 proc. respondentów, a 16 proc. nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat.

Kluczowy serwis i dostępność części

W podejmowaniu decyzji o wyborze modelu samochodu, bezproblemowy serwis i dostępność części byłby najważniejszym kryterium (wybranym z zestawu wielokrotnych odpowiedzi) dla 49 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się jakość wykonania - 39 proc. oraz komfort jazdy - 38 proc. Zasięg i ekonomię jazdy wskazało - 30 proc., a zaawansowanie technologiczne - 13 proc. Minimalne znaczenie okazała się mieć natomiast opinia znajomych - 4 proc. wskazań.

Badanie wskazuje, że Polacy najczęściej finansują zakup samochodu ze środków własnych – wskazało tak 61 proc. badanych. Zewnętrzne finansowanie w postaci kredytu uzyskało 17 proc. wskazań. Z leasingu korzysta natomiast 10 proc. - o 3 punkty procentowe więcej niż rok temu.

Autorzy badania zwrócili jednak uwagę, że jego wyniki uwzględniły wszystkich użytkowników samochodów – zarówno posiadaczy aut nowych, jak i używanych, a także prywatnych i firmowych. W przypadku nowych pojazdów statystyki rynkowe pokazują, że ponad 30 proc. z nich sfinansowana została w formie leasingu.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 16 - 28 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków posiadających prawo jazdy.

Santander Consumer Multirent jest częścią hiszpańskiej Grupy Santander. Na polskim rynku działa od 2007 roku. Firma specjalizuje się w leasingu operacyjnym pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rozpada się model rozwoju Polski. Jest już efekt „pracy” rządu Tuska

5 000 zł. Tyle dostaniesz kary za palenie w piecu

Do kogo należy złoto? EBC twierdzi, że do banków centralnych

»»Thomas Rose ambasador USA w Polsce: Jesteście wolnym, silnym, dumnym narodem – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24