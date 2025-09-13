Ptasia grypa wraca do Europy. Co z Polską?

Nowe ogniska wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków H5N1 wykryto m.in. w Bułgarii, Niemczech i Portugalii. W tym ostatnim kraju wirus zaatakował fermę, w której hodowano 275 tys. kaczek, a w Niemczech – duże stado kur niosek. Dodatkowe przypadki notuje się u dzikiego ptactwa w Belgii, Holandii, Hiszpanii czy Francji. Źródła zakażeń pozostają nieznane, co rodzi pytanie: czy Polska znów stanie się ogniskiem choroby?

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców o ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji, a więc o ochronę pasz i wody przed dzikimi ptakami, stosowanie mat dezynfekcyjnych oraz zgłaszanie podejrzanych objawów. To najskuteczniejszy sposób na zabezpieczenie ferm.

W 2021 roku w Polsce odnotowano rekordowe 403 ogniska tej groźnej choroby, a do maja br. – tylko 85, głównie w Wielkopolsce. W efekcie w czerwcu odzyskaliśmy status kraju wolnego od wirusa H5N1, jednak jesienne migracje ptactwa mogą szybko zmienić całą sytuację. Kluczowe będą najbliższe tygodnie.

GS, AgroFlesz wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Biznesmen filantrop nagrodzi za… spłodzenie potomstwa

Jest nowy prezes NIK

Manewry Zapad-25, czyli wielka maskirowka Rosjan

»» Co słychać w gospodarce rolnej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!