Żywność z Mercosur to tysiąc pestycydów zakazanych w UE

W Brazylii zgodne z prawem jest stosowanie kilku tysięcy pestycydów, przy czym w powszechnym użyciu znajduje się ich około trzy tysiące siedemset. Ponad tysiąc jest w UE zakazanych lub nigdy nie były zarejestrowane ze względu na toksyczny skład.

Brazylia jest jednym z największych na świecie odbiorcą środków ochrony roślin, które dostarczają tam głównie europejskie koncerny. Od 2019 roku zatwierdzono w tym kraju 475 nowych pestycydów. Jak pisze portal agronews.com.pl, duża część wymienionych chemikaliów wykorzystywana jest w uprawach soi, trzciny cukrowej, kukurydzy czy bawełny.

Skażone wody gruntowe i pasza

Siłą rzeczy trafiają one również do wód gruntowych i do pasz, którymi poi i karmi się zwierzęta hodowlane, a więc ich ślady znajdziemy również w mięsie spożywanym przez konsumentów. Budzi to ogromne kontrowersje w kontekście zawartej kilka dni temu umowy handlowej pomiędzy UE a krajami Mercosur.

Najgroźniejsze i najbardziej szkodliwe substancje

Najbardziej niebezpieczne substancje wycofane z krajów Wspólnoty, a powszechnie stosowane przez brazylijskich farmerów, to m.in.: atrazyna, acefat, chlorotalonil czy chloropiryfos. Mogą one powodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia, zaburzenia przemiany materii u zwierząt i ludzi, a nawet choroby skórne, problemy z układem oddechowym, nadciśnienie czy uszkodzenia narządów wewnętrznych. Część środków posiada właściwości rakotwórcze.

Źródło: agronews.com.pl

Oprac. GS; AgroFlesz wPolsce24

