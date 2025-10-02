Upadlające: cena w handlu wyższa 40 razy od ceny skupu!
Polscy producenci ziemniaków znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Tegoroczna nadprodukcja w kraju i Europie spowodowała załamanie się rynku.
Ceny skupu spadły do żenującego poziomu pięciu groszy za kilogram, podczas gdy w sklepach ziemniaki kosztują nawet dwa złote.
Pośrednicy się tuczą, a my umieramy_ – mówili rolnicy, którzy protestowali podczas dożynek w Spale zorganizowanych przez PSL i resort rolnictwa.
Plantatorzy z ziemi łódzkiej, gdzie z samego tylko powiatu sieradzkiego pochodzi aż 40 proc. regionalnej produkcji ziemniaków, alarmują, że ich uprawa stała się całkowicie nieopłacalna, a część gospodarstw może upaść. Jak informuje portal agrofakt.pl, szef Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował właśnie apel do ministra rolnictwa, Stefana Krajewskiego, o podjęcie pilnych działań w celu ustabilizowania rozchwianego rynku. Izba postuluje interwencyjny skup ziemniaków, dopłaty do przechowywania plonów i preferencyjne kredyty.
GS, Wiadomości Agro wPolsce24
