Alarm na rynku mleka

Polscy i europejscy producenci mleka zmagają się z kolejnym kryzysem. Cena masła w blokach spadła z 32 do 20 zł za kilogram. Rolnicy wskazują na rosnący import taniego nabiału ze Stanów Zjednoczonych i brak skutecznych działań Unii Europejskiej.

Amerykańskie masło kosztuje nawet 17 złotych za kilogram, a ceny interwencyjne w Unii Europejskiej nie były aktualizowane od 2007 roku. Bez ich urealnienia nie zapobiegniemy załamaniu się rynku rynku – ostrzegają organizacje rolnicze.

Kryzysy występowały co 6 lat

Eksperci przypominają, że kryzysy mleczarskie występowały wcześniej średnio co sześć lat, lecz obecny przyszedł już po trzech. W br. wartość importu masła z zza Oceanu przekroczyła 30 milionów dolarów, a od 2026 roku cła znikną całkowicie.

Wszystkiemu winna nadprodukcja

Nadprodukcja mleka w Europie, Stanach i Nowej Zelandii dodatkowo obniża ceny. Niemieccy rolnicy ostrzegają przed stratami sięgającymi 5 mld euro i apelują o ograniczenie podaży. Eksperci są zgodni: bez rozsądnej aktualizacji unijnej polityki interwencyjnej i realnej ochrony producentów, kryzys jeszcze się pogłębi.

Źródło: Informacje Agro (TV wPolsce24)

Oprac. GS

