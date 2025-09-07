Ceny jaj w końcu trafią na szklany sufit

Według danych GUS w ostatnich miesiącach liczba wylęgów kur niosek w Polsce wzrosła o 38,1 proc. Zdaniem Pawła Podstawki, prezesa Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, w perspektywie półrocznej można się spodziewać spłaszczenia trendu wzrostu cen jaj.

Według danych GUS w lipcu 2025 r. odnotowano 3 mln sztuk wylęgów kur niosek, co oznacza wzrost o 38,1 proc. rok do roku (2,2 mln sztuk w lipcu 2024 r.). W okresie styczeń–lipiec 2025 r. wylęgi osiągnęły poziom 21,1 mln sztuk, to jest wzrost o 12,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. (18,7 mln).

Obecnie polskie farmy odbudowują stada kur-niosek

Zdaniem Pawła Podstawki, prezesa Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (KFHDiPJ), która skupia hodowców odpowiedzialnych za ponad połowę polskiego rynku jaj, po fali grypy ptaków (HPAI) i choroby Newcastle (ND), która zdziesiątkowała stada niosek, obecnie polskie farmy odbudowują stada. Jak zaznacza prezes KFHDiPJ, do liczby niosek z wylęgów w Polsce należy dodać ptaki z importu jednodniowych kur niosek oraz niosek odchowanych, na temat których dane zbierane są w systemie Traces.

„Połączenie obu źródeł daje bardziej realistyczny obraz procesu odbudowy produkcji, który przebiega szybciej, niż wynika to wyłącznie ze statystyk GUS, chociaż w interpretacji efektów tego trendu trzeba zachować ostrożność. Prognozy zapowiadające niedobory jaj na rynku, które pojawiały się na początku 2025 roku, nie sprawdziły się. Pomimo globalnej niestabilności epizootycznej rynek wykazuje wysoką odporność, a kontrakty eksportowe uwzględniają zarówno bieżące wstawienia, jak i potencjał produkcyjny, z uwzględnieniem znanych ryzyk” – podkreśla Podstawka.

Obecny wzrost cen jaj wynika z czynników sezonowych

Jak twierdzi, obecny wzrost cen jaj wynika głównie z czynników sezonowych. Po wakacjach tradycyjnie obserwuje się wzrost cen, natomiast w perspektywie do końca roku, przy braku nadzwyczajnych zdarzeń epidemiologicznych, spodziewane jest raczej ustabilizowanie i wypłaszczanie trendu wzrostowego cen.

Czy zadziała „szklany sufit” w postaci bariery popytu?

„Ceny detaliczne uzależnione są od siły nabywczej konsumentów. Istnieje możliwość pojawienia się „szklanego sufitu” w postaci bariery popytu. Z naszych analiz wynika, że od kilku miesięcy Polacy kupują mniej jaj. Prognozy gwałtownych podwyżek cen należy traktować jako element spekulacji, która może sprzyjać napływowi jaj spoza Unii Europejskiej oraz stanowić narzędzie negocjacyjne dużych sieci handlowych w poszukiwaniu tańszych alternatyw – często kosztem jakości i bezpieczeństwa konsumentów. Ceny nie muszą zawsze iść w górę. Przytoczę tu przykład rynku amerykańskiego: jeszcze wiosną cena jaj z wolnego wybiegu klasy L wynosiła około 3,5 zł za sztukę, podczas gdy obecnie spadła do średnio 1,67 zł za sztukę” – podkreśla prezes organizacji drobiarskiej.

Zdaniem prezesa KFHDiPJ, w perspektywie długoterminowej, szczególnie po świętach Bożego Narodzenia, bardziej prawdopodobna wydaje się korekta cen w dół niż dalsze wzrosty – o ile nie wystąpią poważne zdarzenia związane z chorobami na fermach niosek.

