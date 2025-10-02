Ciężki cios w drobiarstwo: 50 tys. indyków do wybicia!
Wysoce zjadliwa grypa ptaków ponownie uderza w Warmię i Mazury. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził właśnie cztery nowe ogniska choroby – numery 88, 89, 90 i 91. Wykryto je w gminach Reszel, Susz, Biel (powiat kętrzyński) i miejscowości Babięty Wielkie (powiat iławski) .
Na miejscu prowadzona jest utylizacja stad, usuwanie obornika i dezynfekcja obiektów, w których hodowano zwierzęta. Łącznie wybitych zostanie ponad 50 tys. indyków.
Jak atakuje ptasia grypa?
Wysoce zjadliwa grypa ptaków u drobiu objawia się nagłą śmiercią, spadkiem apetytu i produkcji jaj, drgawkami oraz problemami z oddychaniem, a śmiertelność może sięgać nawet stu procent. U ludzi zakażenia są rzadkie, a objawy przypominają grypę, w tym gorączkę, bóle mięśni, kaszel oraz zapalenie spojówek. W ciężkich przypadkach może rozwinąć się zapalenie płuc, a nawet niewydolność oddechowa.
W Polsce 2025 roku choroba pojawiła się w kilkunastu województwach; od 1 stycznia 2025 r. stwierdzono 89 ognisk HPAI u drobiu, 21 ognisk HPAI u ptaków w niewoli oraz 37 ognisk choroby u ptaków dzikich. – najczęściej diagnozowano ją na Mazowszu i w Wielkopolsce.
Grypa ptaków występowała na terenie kraju do końca maja br.; pojawiła się z powrotem pod koniec września br.
GS, Wiadomości Agro w Polsce24, PAP
