Ciężki cios w drobiarstwo: 50 tys. indyków do wybicia!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków ponownie uderza w Warmię i Mazury. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził właśnie cztery nowe ogniska choroby – numery 88, 89, 90 i 91. Wykryto je w gminach Reszel, Susz, Biel (powiat kętrzyński) i miejscowości Babięty Wielkie (powiat iławski) .

Na miejscu prowadzona jest utylizacja stad, usuwanie obornika i dezynfekcja obiektów, w których hodowano zwierzęta. Łącznie wybitych zostanie ponad 50 tys. indyków.

Jak atakuje ptasia grypa?

Wysoce zjadliwa grypa ptaków u drobiu objawia się nagłą śmiercią, spadkiem apetytu i produkcji jaj, drgawkami oraz problemami z oddychaniem, a śmiertelność może sięgać nawet stu procent. U ludzi zakażenia są rzadkie, a objawy przypominają grypę, w tym gorączkę, bóle mięśni, kaszel oraz zapalenie spojówek. W ciężkich przypadkach może rozwinąć się zapalenie płuc, a nawet niewydolność oddechowa.

W Polsce 2025 roku choroba pojawiła się w kilkunastu województwach; od 1 stycznia 2025 r. stwierdzono 89 ognisk HPAI u drobiu, 21 ognisk HPAI u ptaków w niewoli oraz 37 ognisk choroby u ptaków dzikich. – najczęściej diagnozowano ją na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Grypa ptaków występowała na terenie kraju do końca maja br.; pojawiła się z powrotem pod koniec września br.

GS, Wiadomości Agro w Polsce24, PAP

