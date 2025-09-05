Czy Polska pozostanie malinową potęgą?

Zakończony właśnie sezon okazał się wyjątkowo trudny dla producentów jesiennych malin – ceny skupu znalazły się na granicy opłacalności, a nierzadko nie pokrywały kosztów.

Choć w oficjalnych statystykach Polska wciąż jest malinową potęgą, to plantatorzy nie widzą tego w swoich portfelach. Coraz częściej słychać a to, że w ciągu trzech, czterech lat możemy stać się importerem netto mrożonych malin.

To trzeci co do znaczenia gatunek owoców jagodowych w Polsce, z udziałem w zbiorach sięgającym 16 proc. Nasz kraj odpowiada za 44 proc. unijnej produkcji, co daje pozycję lidera w Europie i czwarte miejsce na świecie – za Rosją, Meksykiem i Serbią. W krajach Wspólnoty liczącymi się graczami są jeszcze Portugalia i Hiszpania. Polskie maliny najczęściej są mrożone. W latach 2016-2024 ich sprzedaż zagraniczna dochodziła do 60 tys. ton rocznie. Niemal połowa tego wolumenu trafiała do Niemiec.

GS, AgroFlesz

