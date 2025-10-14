Samozbiory – sieci handlowe poczuły krew

Rolnicy alarmują, że duże sieci handlowe wykorzystują popularność tzw. „samozbiorów” do wymuszania jeszcze bardziej drastycznych obniżek cen. Proceder, opisany przez portal wp.pl, ma polegać na tym, że sklepy powołują się na niskie ceny płodów rolnych dostępnych bezpośrednio u producentów i żądają od pośredników identycznych stawek. Najczęściej zdecydowanie niższych od kosztów produkcji.

Ta patologiczna praktyka najbardziej dotyka producentów papryki i jabłek. Związek Sadowników RP potwierdza, że sieci handlowe – niestety, także z polskim kapitałem – próbują wymuszać sprzedaż jabłek poniżej złotówki za kilogram, oferując je klientom po 5-6 złotych. Ich marża sięga więc kilkuset procent, a więc jest porównywalna z poziomem strat ponoszonych przez producentów rolnych. Chyba coś tu nie gra… Rolnicy są zdruzgotani. Reprezentujące ich organizacje zainteresowały sprawą Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Sadownicy apelują o wprowadzenie zasad „sprawiedliwego handlu” i ujawnianie marż, by chronić polskie rolnictwo przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Źródło: wp.pl, Informacje Agro (TV wPolsce24)

Oprac. GS

