Branża winiarska w szoku: fiskus chce wzrostu akcyzy na cydr

Branża winiarska jest „zaskoczona i głęboko rozczarowana” faktem skierowaniem projektu ustawy o podwyżce akcyzy na alkohole do konsultacji, bo podwyżka akcyzy obniży konkurencyjność polskich producentów i dystrybutorów wina wobec podmiotów z innych krajów, doprowadzi do rozwoju szarej strefy i wyższej ceny końcowej produktu, poinformował Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa (ZP PRW). Zaskoczeniem jest też objęcie akcyzą cydrów i perry, co zahamuje rozwój tej kategorii.

Więcej szkody niż pożytku

„Jesteśmy zaskoczeni i głęboko rozczarowani faktem, że rząd miałby zerwać umowę, jaka była przyjęta na lata 2022-2027 [w akcyzowej mapie drogowej]. Warto spojrzeć na fakty: wino stanowi jedynie 8 proc. spożywanego alkoholu w Polsce. Tymczasem kultura wina w naszym kraju rozwija się pięknie i nie wiąże się to ze wzrostem konsumpcji alkoholu, lecz z umiarkowaniem i pozytywną zmianą naszego stosunku do alkoholu, ewolucją w kierunku modelu ‘zachodnioeuropejskiego’. Polskie winnice rosną w siłę, a świadoma, umiarkowana konsumpcja wina staje się częścią kultury stołu. Polityka zakładająca tak duże podwyżki akcyzy na wino grozi zniweczeniem tych pozytywnych trendów” - powiedziała prezes Związku Magdalena Zielińska, cytowana w komunikacie.

ZP PRW podkreślił też, że spośród 27 krajów UE, w 14 akcyza na wino spokojne jest zerowa, a w kolejnych 3 - znacznie niższa niż w Polsce.

„Wyższa niż u nas obowiązuje jedynie w 9 krajach i generalnie rzecz ujmując, nie są to rynki charakteryzujące się kulturą konsumpcji alkoholu, do której warto byłoby zmierzać i w Polsce traktować jako wyznacznik. Decyzja o podniesieniu akcyzy na wino nie przybliża nas do celu deklarowanego przez Ministerstwo Finansów, a wręcz oddala” - zaznaczyła prezes ZP PRW.

Ministerstwo Finansów ogłosiło wcześniej w sierpniu, że chce zaktualizować tzw. mapę drogową akcyzy i podnieść opłatę cukrową i zapowiedziało plan podwyżki akcyzy na alkohol: o 15 proc. w 2026 roku, czyli trzykrotnie więcej niż przewidywała obowiązującą akcyzowa mapa drogowa i o kolejne 10 proc. w 2027, co oznacza dwa razy więcej niż wskazywała ustawa. Projekt ustawy zakładający podwyżkę akcyzy na alkohol oraz podwyżkę opłaty dla słodzonych napojów, został skierowany w środę do konsultacji społecznych.

Bardzo zła informacja dla polskich producentów cydrów i perry

W projekcie zaplanowano także podwyżki akcyzy na cydr i perry o mocy do 5 proc. obj.: w 2026 r. podwyżka z 97 zł/hl do 111,55 zł/hl, a w 2027 r. podwyżka z 111,55 zł/hl do kwoty 122,71 zł/hl, podano.

„To bardzo zła informacja dla polskich producentów cydrów i perry, a zarazem ogromne zaskoczenie dla całej branży. Napoje o zawartości alkoholu do 5 proc. należące do tych kategorii były dotąd wyłączone z akcyzowej mapy drogowej i związanych z nią corocznych podwyżek stawek akcyzy. Teraz nawet one nie zostały oszczędzone przez Ministerstwo Finansów, mimo że wpływy z tytułu ich akcyzy są symboliczne i wynoszą zaledwie ok. 5 mln zł rocznie. Włączenie cydrów i perry do mapy drogowej może mieć bardzo negatywne skutki dla dalszego rozwoju tych kategorii w Polsce” - czytamy dalej.

