Szok! Tusk chce stawiać wiatraki na podstawie… rozporządzeń

Wiatraki będą powstawały; znaleźliśmy sposoby, by mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania - powiedział w środę na Radzie Gabinetowej premier Donald Tusk. W jego ocenie weto prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy wiatrakowej będzie „mało skuteczne”.

Szef rządu poruszył kwestię zawetowanej tzw. ustawy wiatrakowej, która zawierała regulacje dotyczące budowy turbin wiatrowych oraz zapisy dotyczące przedłużenia mrożenia cen energii w czwartym kwartale br. Tusk podkreślił, że nie jest „fanem wiatraków”, ale jest to „najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu”.

Mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków i złą wiadomość dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali, i to radykalnie, moc z wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko to jest w tej chwili najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu - argumentował podczas środowej Rady Gabinetowej premier.

Mam informację, Panie prezydencie, że wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania. Także weto będzie mało skuteczne. Być może Pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany - zwrócił się Tusk do Nawrockiego.

Hennig-Kloska: zmienimy zasady pracy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że mimo weta prezydenta rząd będzie wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dodała, że za pomocą zmian w rozporządzeniach i zasadach pracy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska przyspieszy inwestycje w zieloną energię.

„Mimo weta prezydenta będziemy wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Budujemy Rządową Strategię Rozwoju OZE w oparciu o realizację uzgodnionych już inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie. To pozwoli podwoić moc energii z wiatru w ciągu pięciu lat” - poinformowała w środę na platformie X minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Źródło X /

Dodała, że rząd chce zmieniać rozporządzenia i zasady pracy RDOŚ, by „przyspieszać inwestycje w OZE i ułatwiać repowering, a więc modernizację istniejących turbin wiatrowych”.

