Kaczyński: ceny energii na pilną ścieżkę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes partii Mariusz Błaszczak zaapelowali w poniedziałek do marszałka Szymona Hołowni, by Sejm na najbliższym posiedzeniu zajął się dwoma projektami - prezydenckim i złożonym przez ich ugrupowanie - dotyczącymi zamrożenia cen energii.

Prezydent Karol Nawrocki skierował 21 sierpnia do Sejmu projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, który powtarza dotyczące tej kwestii zapisy zawetowanej przez niego rządowej nowelizacji tzw ustawy wiatrakowej. Z kolei posłowie PiS na początku lipca złożyli projekt ustawy o tarczy energetycznej, który przewiduje zamrożenie cen energii do końca 2026 r. na poziomie 412 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 500 zł za MWh dla przedsiębiorców i samorządów.

Niepotrzebne są konsultacje społeczne

Prezes PiS podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że projekt prezydencki w sprawie zamrożenia cen energii „_jest po prostu całkowicie dokładnym przepisaniem tego, co było częścią ustawy wiatrakowej”.

W związku z tym uchwalić to można naprawdę bardzo szybko, podczas tego najbliższego, zaczynającego 9 września posiedzenia Sejmu - powiedział Kaczyński.

Błaszczak stwierdził, że skoro prezydencki projekt zawiera „słowo w słowo przepisane artykuły z tzw. ustawy wiatrakowej”, to niepotrzebne są konsultacje społeczne. - Dlatego zwracamy się do marszałka Sejmu, żeby na posiedzeniu, które rozpocznie się już w przyszłym tygodniu ten projekt był omawiany - dodał.

Na 1 października nowe rozwiązania mogą być gotowe

Według prezesa PiS , uchwalenie tych przepisów to sprawa istotna z punktu widzenia ochrony poziomu życia obywateli i z punktu widzenia spraw życia gospodarczego, które - jak mówił Kaczyński - „nie wygląda tak pięknie”, jak to przedstawia premier Donald Tusk.

Zaznaczył także, że projekt PiS jest nieco bardziej rozbudowany niż propozycja Karola Nawrockiego, ale - dodał - „to też można z całą pewnością uchwalić w takim tempie, żeby to było aktualne, obowiązywało od 1 października”. - Wszystko jest do załatwienia, tylko potrzeba dobrej woli, a nie chęci prowadzenia wojny z prezydentem, który korzysta ze swoich konstytucyjnych prerogatyw i ma prawo z nich korzystać - dodał Kaczyński.

Błaszczak wyjaśnił, że projekt klubu PiS jest bardziej obszerny, ponieważ dotyczy także zamrażania cen energii dla instytucji użyteczności publicznej, a więc chociażby dla samorządów, „tak żeby nie generować wzrostu cen, żeby nie generować wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych”.

Weto prezydenta do ustawy wiatrakowej

Zawetowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw liberalizowała przepisy ws. inwestycji w wiatraki na lądzie - znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w nowelizacji znalazł się wprowadzony w trakcie prac parlamentarnych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie zamrożenie ceny na tym poziomie obowiązuje do końca września.

Pod koniec ubiegłego tygodnia szefowa sejmowego Biura Obsługi Mediów, Katarzyna Karpa-Świderek przekazała PAP, że wszystkie wniesione do Sejmu prezydenckie projekty ustaw trafiły do konsultacji społecznych. Zaznaczyła zarazem, że uwagi na terminowość i ważność spraw oraz złożenie projektów przez prezydenta i zapowiedzi przygotowania projektów przez rząd, marszałek wraz z Prezydium Sejmu „będą rozważać zmianę harmonogramu posiedzenia Sejmu, tak by mogły zostać procedowane”.

Również pod koniec ubiegłego tygodnia opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zakładający przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych do końca tego roku; w planie jest też wprowadzenie bonu ciepłowniczego.

PAP, sek

