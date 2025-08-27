Jak się nie dać korozji? – profile galwanizowane od sprawdzonego producenta

Znasz ten moment?

Budowa idzie jak po sznurku. Wszystko gra: projekt zatwierdzony, ekipa gotowa, harmonogram dopięty.

Aż tu nagle telefon od dostawcy:

– „Wie Pan/Pani… no, możemy zrobić te profile, ale za jakieś… osiem tygodni”.

I w tym momencie słyszysz w głowie cichy trzask – to pęka Twój idealny plan.

Opóźnienie oznacza przestój, przestój oznacza nerwy, a nerwy oznaczają… koszty, które rosną jak na drożdżach.

Nie chcesz tego scenariusza? To zacznij od dokonania właściwego wyboru – wyboru właściwego producenta.

Na budowie nie ma miejsca na półśrodki. Nie potrzebujesz profili, które „prawie pasują”. Potrzebujesz takich, które:

• są wykonane dokładnie według Twojego projektu – choćby półka miała nietypową szerokość, a rozmieszczenie otworów przypominało dzieło szalonego artysty,

• są gotowe już w 10 dni, a nie w momencie, gdy Twoja ekipa już od tygodnia czeka i popija kawę,

• są gotowe do montażu – nie wymagają żadnego docinania, poprawiania, dopasowywania na siłę.

Dlaczego to takie ważne?

Bo każda godzina na placu budowy kosztuje.

Jeśli elementy są zgodne z projektem i przyjeżdżają na czas, zyskujesz:

• Czas – Twoja ekipa montuje zgodnie z planem, bez przestojów.

• Pieniądze – zero poprawek, zero odpadów, zero dodatkowych roboczogodzin.

• Spokój – wiesz, że konstrukcja powstaje zgodnie z harmonogramem, a nie w trybie „gasimy pożar”. Jest czas na większą precyzję, a co za tym idzie – późniejszą trwałość konstrukcji.

Jak to robimy w BORGA (czyli dlaczego śpisz spokojniej)

W BORGA łączymy technologię z elastycznym podejściem do klienta. Chcemy dostarczać dokładnie to, czego potrzebujesz, wtedy – kiedy potrzebujesz.

• Twój projekt to nasz plan– robimy dokładnie to, co zaplanowałeś, niezależnie od wymiarów czy geometrii przekroju.

• Gięcie do 16 metrów w jednym kawałku– dzięki tandemowi pras krawędziowych CNC Baykal (jednemu z niewielu w Europie) nie musimy łączyć profili. Efekt? Większa sztywność i brak słabych punktów.

• Gotowe do odbioru w max. 10 dni – w czasie, gdy inni dopiero się przymierzają do rozpoczęcia produkcji, my już mamy gotowy produkt czekający na transport.

• Trwałość na lata – stal walcowana na zimno S350 GD o klasie cynkowania 275 g/m2 oznacza, że Twoje profile nie boją się deszczu, śniegu, mrozu ani czasu. Nie musisz ich dodatkowo zabezpieczać. • Optymalizacja – Twój cichy sprzymierzeniec -

Zdarza się, że w projekcie zaplanowano elementy przewymiarowane. W BORGA patrzymy na to trzeźwo: jeśli można zastosować lżejszy profil bez utraty nośności, nasz projektant dokona niezbędnych obliczeń i zasygnalizuje, że da się to zrobić taniej.

Efekt?

• mniejsze zużycie materiału,

• lżejsza konstrukcja,

• niższe koszty całkowite inwestycji.

Nietypowe profile galwanizowane? Dla nas to codzienność

Krótsze półki? Niestandardowe otworowanie? Profil, którego długość jest tak absurdalna, że inni odsyłają Cię z kwitkiem? My lubimy takie wyzwania.

Bo każda budowa jest inna – a naszą rolą jest dopasować się do Ciebie, a nie zmuszać Cię do dopasowania się do nas.

Wnioski

Jeżeli chcesz:

• dotrzymać terminów,

• uniknąć stresu i poprawek,

• mieć konstrukcję, która wytrzyma dekady,

• a przy okazji zoptymalizować koszty…

…to potrzebujesz profili stalowych, od rzetelnego, doświadczonego producenta.

Twoja budowa zasługuje na elementy, które pasują co do milimetra i przyjeżdżają na czas. Wyślij nam projekt, a w 10 dni wykonamy profile, które pozwolą Ci zamknąć inwestycję zgodnie z planem. Wyceń profile galwanizowane.

Artykuł sponsorowany