Kolejna „polonizacja” używanego taboru z Niemiec

Polregio podpisało umowę na zakup dziewięciu używanych spalinowych pociągów; będą one obsługiwać niezelektryfikowane linie, głównie w północno-wschodniej Polsce - przekazała w piątek spółka. Pierwsze pojazdy wyjadą na tory najpóźniej z końcem 2026 roku.

Chodzi o jednostki LINT 27 - w każdym z pojazdów znajduje się około 60 miejsc siedzących, jednak pojazdy będą mogły poruszać się w trakcji wielokrotnej, co pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dostępnych podczas danego przejazdu. Polregio przekazało, że składy są wyposażone w klimatyzację oraz udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, w tym rampy ułatwiające wsiadanie. Wyznaczone są również miejsca na przewóz rowerów.

Przewoźnik poinformował, że składy zostały zakupione z rynku niemieckiego. Na początku stycznia mają trafić do centrum serwisowego Polregio w Olsztynie, gdzie przejdą niezbędne przeglądy, zostaną poddane pracom serwisowym i, jak określa spółka, tzw. „polonizacji”. Po zakończeniu modernizacji tabor będzie obsługiwał połączenia przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju. Pierwsze pojazdy wyjadą na tory najpóźniej z końcem 2026 roku.

„Podpisana dziś umowa to kolejny krok w realizacji jednego z naszych kluczowych priorytetów – wymiany taboru, także w segmencie pojazdów spalinowych. W północno-wschodniej Polsce linie niezelektryfikowane wciąż stanowią znaczną część sieci kolejowej. Zakup jednostek LINT 27 pozwoli nam lepiej dostosować ofertę przewozową do lokalnych potrzeb” - podkreśliła, cytowana w komunikacie, p.o prezesa Polregio Aleksandra Grzywaczewska.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie. W 2024 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 101 mln pasażerów.

