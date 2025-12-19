Prezes Adam Glapiński: rząd próbuje ingerować w NBP

Nie można wykluczyć straty NBP w kolejnych latach w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych – napisał prezes NBP Adam Glapiński w liście dotyczącym projektu nowelizacji ustawy o banku centralnym.

W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany list prezesa NBP Adama Glapińskiego do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego, dotyczący projektu nowelizacji ustawy o NBP. Glapiński krytycznie ocenił projektowane zmiany.

Konieczne zmiany przepisów o pokrywaniu strat bilansowych NBP

„NBP (…) wskazał, że projekt ustawy nie wprowadza np. możliwości zabezpieczania się przez NBP przed pełnym spektrum ryzyka finansowego, na jakie bank jest narażony, a nie tylko ryzykiem kursowym oraz możliwości pokrywania skumulowanych strat NBP zyskami wypracowanymi w kolejnych latach, co byłoby zgodne z przeważającą praktyką innych banków centralnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)” – napisał szef NBP.

„Wskazujemy jednocześnie, że NBP poniósł stratę za 2024 r. oraz wysoce prawdopodobny jest ujemny wynik finansowy NBP w 2025 r. Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach, w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych. Z tego względu, wskazanie szerszych niż obecnie istniejące możliwości pokrywania przez NBP strat bilansowych, które na koniec 2024 r. przekroczyły już 60 mld złotych, a na koniec 2025 r. prawdopodobnie zbliżą się do 100 mld złotych, jest sprawą niezwykle pilną i ważną” – podkreślił Glapiński.

Projekt ustawy ma dyscyplinować zarząd NBP

Projekt nowelizacji ustawy o NBP zakłada m.in., że zarząd NBP będzie musiał uchwalać obok planu finansowego na dany rok również prognozę planu finansowego banku centralnego na kolejne trzy lata, a także co miesiąc uchwalać przewidywanie wykonanie planu finansowego NBP. Te dokumenty – zatwierdzane przez Radę Polityki Pieniężnej – miałyby trafiać do Ministerstwa Finansów, podobnie jak informacja o „wstępnym wykonaniu planu finansowego NBP oraz informacji o ostatecznym wykonaniu planu finansowego NBP za rok poprzedni, w terminie do 15 marca”.

Glapiński: przykład ingerencji w funkcjonowanie NBP

„(…) samo arbitralne wprowadzenie obowiązku sporządzania prognoz 3-letnich, bez przyjmowania uzasadnionych argumentów prezentowanych przez NBP – jest przykładem ingerencji rządu w funkcjonowanie NBP, która jednocześnie wykracza poza zakres uchwały Rady Ministrów (…), postulującej ustanowienie prawnego mechanizmu komunikacji pomiędzy NBP i MF w procesie opracowywania projektu budżetu państwa, (…). To nie przypadek, że NBP nie sporządzał dotąd 3-letnich prognoz wyniku finansowego nawet na użytek własny – wartość informacyjna takich prognoz byłaby po prostu na tyle nikła, że nie uzasadniałaby kosztów realizacji dodatkowego procesu prognostycznego przez NBP” – dodał prezes NBP.

