Makrodane w centrum uwagi

Optymizm zawitał za wielką wodę, gdzie obserwowaliśmy wzrosty indeksów. Po kilku dniach nieprzerwanych spadków, nastroje risk-on w końcu powróciły na amerykańską technologię, przez co Nasdaq Composite umocnił się o 1,38 proc. W godzinach porannych umacnia się srebro (+0,51 proc.), za którym nieśmiało podąża złoto

Czwartkowa sesja na parkietach zachodniej Europy przebiegała w bardzo dobrych nastrojach. Największym wygranym okazała się giełda hiszpańska – IBEX, po sesji charakteryzującej się wyraźnym trendem wzrostowym, zakończył dzień silniejszy o 1,15 proc.. Przewaga kupujących uwidoczniła się również na niemieckim DAX-ie, który za sprawą dobrej końcówki umocnił się o 1 proc. Najważniejszy europejski indeks, STOXX, również zakończył dzień na plusie, rosnąc o 0,96 proc.. W tym samym stopniu umocniły się szwajcarski SMI oraz włoski FTSE MiB (oba +0,82 proc.). Popyt przeważył nad podażą także we Francji (CAC40: +0,80 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (FTSE100: +0,65 proc.), gdzie Bank Anglii obniżył stopę referencyjną z 4,00 proc. do 3,75 proc..

Na rodzimym parkiecie panowały mieszane nastroje. Warszawski indeks blue chipów – WIG20, za sprawą dobrej końcówki, zakończył dzień nad kreską, rosnąc o 0,31 proc. Najsilniejszymi komponentami okazały się Budimex (+2,84 proc.), Pepco (+2,50 proc.) oraz Żabka (+1,89 proc.). Podobny przebieg miała sesja na indeksie szerokiego rynku – WIG zakończył dzień na plusie, zyskując 0,09 proc.. Spadkowe były natomiast indeksy mniejszych spółek: sWIG80 (-0,73 proc.) oraz mWIG40 (-0,48 proc.), któremu ciążyły spółki energetyczne, takie jak Tauron (-5,39 proc.) oraz Enea (-4,90 proc.). Wczoraj poznaliśmy listopadowe dane z krajowej gospodarki. Produkcja przemysłowa spadła o 1,1 proc. r/r – wyraźnie poniżej oczekiwań i prognoz. Warto jednak podkreślić pozytywny obraz rynku pracy, gdzie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 7,1 proc. r/r, a zatrudnienie zwiększyło się o 9 tys. m/m, mimo że w ujęciu rocznym wciąż pozostaje na poziomie –0,8 proc..

Optymizm zawitał za wielką wodę, gdzie obserwowaliśmy wzrosty indeksów. Po kilku dniach nieprzerwanych spadków, nastroje risk-on w końcu powróciły na amerykańską technologię, przez co Nasdaq Composite umocnił się o 1,38 proc. Wyróżnił się Micron, którego kurs wzrósł podczas wczorajszej sesji o 10 proc.. Spółka zaprezentowała bardzo mocny raport wynikowy, wyraźnie przebijając oczekiwania rynku i sygnalizując wejście w fazę wysokiej rentowności w najbliższej przyszłości. Indeks szerokiego rynku S&P500, głównie za sprawą dobrego otwarcia, zyskał 0,79 proc. Wzrosty obserwowaliśmy także na indeksie małych spółek – Russell2000 (+0,62 proc.) oraz na najstarszym indeksie DJIA (+0,14 proc.). W drugiej części dnia opublikowano listopadowe dane inflacyjne CPI w Stanach Zjednoczonych, które okazały się sporym zaskoczeniem. Odczyt inflacji głównej wyniósł 2,7 proc., a inflacji bazowej (z wyłączeniem żywności i energii) 2,6 proc., co było wyraźnie poniżej prognozowanych wartości na poziomie odpowiednio ~3,1 proc. i ~3,0 proc.. Choć tak niski odczyt istotnie wpływa na oczekiwania dotyczące dalszych cięć stóp procentowych, prawdopodobieństwo styczniowej obniżki wzrosło jedynie o ok. 6 proc. i obecnie wynosi 26 proc.

Poranne spojrzenie na parkiety w Azji przynosi optymistyczny obraz – zyskują wszystkie duże rynki. Największa przewaga popytu widoczna jest w Japonii: TOPIX (+1,04 proc.) oraz Nikkei225 (+1,03 proc.). W podobnym stopniu umacnia się południowokoreański KOSPI, który pomimo fali podaży w początkowej fazie notowań, na moment pisania komentarza znajduje się prawie jeden procent nad kreską. Większy apetyt na ryzyko widoczny jest również w kontynentalnych Chinach (Shanghai Composite: +0,33 proc.) oraz Hongkongu (Hang Seng: +0,72 proc.). Wzrosty obserwujemy także w Indiach, gdzie Sensex i Nifty umocniły się w równym stopniu zyskując po 0,45 proc. W godzinach porannych umacnia się srebro (+0,51 proc.), za którym nieśmiało podąża złoto – mimo chwilowego wzrostu popytu w dniu wczorajszym, nie udało mu się przebić ATH.

Michał Poleszczuk, Analityk Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje