Dolar powiedział basta, a kurs EURPLN spada poniżej 4,21 PLN!

Wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy osłabiły dolara. Na kontratak nie trzeba było jednak długo czekać. Już kilka godzin po publikacji USD w całości odrobił wcześniej poniesione straty. Wtorkowe odczyty inflacji w strefie euro i na Wyspach osłabiają unijną walutę i funta szterlinga. Korzysta na tym złoty, który na wykresach głównych walut wyznacza grudniowe minima.

Dane zza oceanu

Wczorajsze publikacje z USA osłabiły amerykańskiego dolara. Głównie chodzi o słaby rynek pracy. Bezrobocie wzrosło do 4,6 proc., mimo oczekiwań pozostania przy 4,4 proc. Dodatkowo fatalnie wypadły zaległe (za październik) wyniki zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (minus 105 tys.!) i sektorze prywatnym (spadek z 104 tys. na 52 tys.). Nieco lepiej wygląda zestaw listopadowy. Tutaj mieliśmy zwyżki o odpowiednio 64 tys. i 69 tys., które okazały się wyższe od prognoz. Dodatkowo w ujęciu rocznym odnotowano delikatny spadek sprzedaży z 4,3 proc. na 4,2 proc. (dane za październik). Inwestorzy początkowo ocenili pakiet danych za niekorzystny dla amerykańskiej gospodarki. Na rynku pojawiła się wizja bardziej agresywnych cięć Fed w 2026 roku, co ciążyło dolarowi. Chwilę po publikacji kurs głównej pary walutowej świata poszybował do 1,18 USD. Był to najwyższy poziom od połowy września. Dolar tracił także do złotego. Na kursie USD/PLN wyznaczyliśmy grudniowe minima przy 3,57 PLN. Osłabienie USD nie trwało jednak długo.

Wyprzedaż euro wspiera odreagowanie dolara

Po krótkiej fazie słabości, amerykańska waluta odzyskała inicjatywę, umacniając się przez resztę wtorkowego wieczoru. W konsekwencji „zielony” odrobił całe wcześniejsze straty, co oznaczało powrót notowań EUR/USD do 1,175 USD. Kontratak USD jest kontynuowany podczas środowej sesji. O poranku zeszliśmy do poziomu 1,17 USD. Unijnej walucie nie pomaga dzisiejszy odczyt inflacji HICP, który pozostał przy 2,1 proc. r/r. Jest to rezultat niższy od prognoz (2,2 proc. r/r). Co więcej, w ujęciu miesięcznym pojawiła się deflacja (-0,3 proc.). Obniżona dynamika cen w stosunku do oczekiwań ciąży wspólnej walucie, gdyż jest gołębim impulsem dla decydentów. To właśnie dlatego rynek pozbywa się dziś euro. Wspólna waluta traci nie tylko do dolara, ale także do franka czy złotego. W tym miejscu warto podkreślić, że kurs EUR/PLN przełamał istotne wsparcie 4,22 PLN. O godzinie 14:00 euro notowane jest o ponad grosz niżej, co – tak jak w przypadku dolara – oznacza wyznaczenie grudniowego minimum.

Już nic nie wspiera funta

Obniżona dynamika cen uderza dziś także w brytyjską walutę. Wraz z rozpoczęciem sesji rynek poznał wyniki inflacyjne z Wysp za listopad. Okazuje się, że zarówno inflacja konsumencka (CPI), jak i bazowa (bez żywności i energii) spadły poniżej oczekiwań. CPI zniżkowało z 3,6 proc. r/r do 3,2 proc. r/r (prognoza 3,5 proc. r/r). Subindeks bazowy to 3,2 proc. r/r (prognoza pozostanie przy 3,4 proc. r/r). Tempo wzrostu cen niższe od oczekiwanego daje decydentom zielone światło do cięcia. Decyzja już jutro. Konsensus mówi o redukcji kosztu pieniądza z 4 proc. do 3,75 proc.. Obniżka stóp to dobry krok w stronę ożywienia brytyjskiej gospodarki, co pomoże także w walce z rosnącym bezrobociem. Inaczej jednak patrzą na to inwestorzy, dla których cięcie osłabi walutę, ale i tak będzie niewystarczające, aby rozwiązać problemy Brytyjczyków. To dlatego funt traci dziś na forex, nawet do kulawego dziś euro. Słabość widoczna jest także na wykresie GBP/PLN, który o poranku zniżkował do 4,79 PLN, co również stanowi grudniowe minimum.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

