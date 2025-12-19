Złoto Glapińskiego. W listopadzie przybyło 12,4 tony

Na koniec listopada Narodowy Bank Polski posiadał prawie 17,47 mln uncji złota, czyli ponad 543 tony, o wartości ponad 266,5 mld zł. W porównaniu do końca października zasoby złota w posiadaniu banku centralnego wzrosły o 400 tys. uncji, czyli o prawie 12,4 tony.

Na koniec listopada w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego było prawie 17,47 mln uncji złota, czyli ponad 543 tony. Wartość tego kruszcu wynosiła 266,5 mld zł, czyli prawie 72,8 mld dolarów (62,9 mld euro).

W porównaniu z końcem października zasoby złota NBP wzrosły o 400 tys. uncji, czyli o prawie 12,4 tony. Z kolei wycen złota powiększyła się o ponad 15,1 mld zł, czyli blisko 4,4 mld dolarów (ponad 3,8 mld euro).

Zarząd NBP zdecydował we wrześniu tego roku o zwiększeniu udziału złota w rezerwach walutowych z 20 proc. do 30 proc.

