Orlen powiększa udziały w kolebce norweskiej ropy

Orlen Upstream Norway podpisał z TotalEnergies EP Norge umowę kupna udziałów w złożu Tommeliten Gamma w rejonie Ekofisk na Morzu Północnym. Transakcja zwiększy zasoby spółki o prawie 6 mln baryłek ekwiwalentu ropy - podał Orlen. Eksploatacja złoża ma rozpocząć się w 2029 r.

Orlen poinformował w środę, że w efekcie transakcji z TotalEnergies EP Norge, Orlen Upstream Norway przejmie dodatkowe 20,23 proc. udziałów w złożu Tommeliten Gamma, zwiększając swoje udziały do 62,61 proc. Złoże, jak wyjaśnił koncern, którego eksploatacja ma rozpocząć się w 2029 r., znajduje się w rejonie Ekofisk na Morzu Północnym, a jego operatorem jest ConocoPhillips.

„Umowa z TotalEnergies EP Norge potwierdza naszą konsekwencję w realizacji celów strategicznych Orlen. Zwiększamy udziały w złożu, które w szczytowym okresie produkcji zapewni nam dodatkowe 300 mln metrów sześc. gazu rocznie” - poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu.

Za cztery lata ruszy (ponownie) wydobycie

Fąfara podkreślił, że Orlen planuje, aby już za cztery lata surowiec wydobywany z Tommeliten Gamma trafiał do Polski. Ocenił, że „przełoży się to na wzmocnienie potencjału Orlen do realizacji transformacji energetycznej w sposób bezpieczny, efektywny kosztowo i gwarantujący wzrost wartości dla akcjonariuszy”.

Złoże Tommeliten Gamma zostało odkryte jeszcze w latach 70. XX wieku i było już eksploatowane. Produkcja została jednak wstrzymana w latach 90., gdy po przebudowie całej infrastruktury wydobywczej rejonu Ekofisk, udziałowcy zdecydowali nie podłączać Tommeliten Gamma do zmodernizowanej instalacji - podał Orlen. Koncern zaznaczył, że w efekcie wzrostu cen węglowodorów i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych zapewniających większą efektywność eksploatacji, partnerzy postanowili o ponownym uruchomieniu tam produkcji.

Obecnie pozostałymi udziałowcami złoża Tommeliten Gamma są: ConocoPhillip oraz Var Energi.

Według Wiesława Prugara, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia, dane uzyskane podczas pierwszego etapu eksploatacji Tommeliten Gamma dały bardzo dokładne informacje o jego zasobach i charakterystyce produkcji.

„Dzięki temu, wraz z partnerami, reprezentującymi wiodące globalne spółki z branży wydobywczej, możemy przygotować plan zagospodarowania, który pozwala na maksymalizację produkcji przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych” - dodał Prugar.

Przyznał, że prace są już bardzo zaawansowane, a finalna decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta do końca tego roku.

Warunki finalizacj transakcji

Orlen wyjaśnił, że finalizacja transakcji z TotalEnergies EP Norge jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających, które obejmują m.in. podjęcie decyzji inwestycyjnej oraz uzyskanie zgód norweskiej administracji. Koncern przypomniał, że jest już obecny na obszarze w rejonie Ekofisk na Morzu Północnym za sprawą wydobycia prowadzonego na złożu Tommeliten Alpha, „co pozwala spółce uzyskać dodatkowo synergie operacyjne”.

Orlen Upstream Norway działa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od 2007 r. Spółka eksploatuje obecnie 21 złóż, a na kolejnych 7 prowadzi zagospodarowanie w celu uruchomienia produkcji. W 2024 r. Orlen Upstream Norway wyprodukował ponad 40 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ponad 4,5 mld metrów sześc. gazu. Gaz ziemny wydobywany przez spółkę jest eksportowany do Polski gazociągiem Baltic Pipe, gdzie - jak podkreśla Orlen - „wspiera transformację energetyczną polskiej energetyki i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa regionu”.

Zgodnie ze strategią do 2035 r., koncern planuje osiągnąć w 2030 r. wydobycie gazu ziemnego na poziomie 12 mld metrów sześc. rocznie, z czego połowa pochodzić ma z Norwegii.

Mapka z położeniem złoża Tommeliten Alpha / autor: materiały prasowe / FB: https://www.facebook.com/GrupaORLEN

Ekofisk to kolebka norweskiego przemysłu naftowego

Orlen zaznaczył, że rejon Ekofisk, gdzie znajduje się złoże Tommeliten Gamma, jest kolebką norweskiego przemysłu naftowego. Złoże, od którego pochodzi nazwa całego obszaru, zostało odkryte w 1969 r. i było pierwszym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, z którego rozpoczęto wydobycie, co nastąpiło w 1971 r. Zgodnie z planem produkcja ma być tam prowadzona do 2048 r.

W całym rejonie Ekofisk wykonano już ponad 300 odwiertów produkcyjnych, z których ponad 200 jest nadal eksploatowanych. Kompleks infrastruktury produkcyjnej składa się tam z prawie 30 platform wydobywczych.

W pobliżu Ekofisk znajduje się m.in. złoże Tommeliten Alpha, w którym Orlen posiada udziały dające mu prawo wydobycia 65 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Koncern zagospodarowuje też w tym rejonie złoże Fenris, które zapewni mu ponad 42 miliony baryłek ekwiwalentu ropy.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

PAP

