Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity

Były minister zdrowia Adam Niedzielski z obrażeniami ciała trafił do szpitala - powiedział PAP dr Mariusz Mioduski, dyrektor medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Policja potwierdziła, że w środę w centrum miasta b. ministra zaatakowało dwóch nieznanych sprawców.

Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców – powiedziała PAP mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

Funkcjonariuszka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców. - Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia – dodała policjantka.

Poszkodowany trafił do szpitala.

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. dr Mariusz Mioduski potwierdził w rozmowie z PAP, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.

PAP: atak może mieć podłoże polityczne

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne.

Sprawę skomentował były premier Mateusz Morawiecki.

„Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań” - napisał na platformie X.

Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Morawieckiego.

