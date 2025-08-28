Prezydencki projekt rozwojowy – jutro prezentacja!

Prezentacja prezydenckiego projektu ustawy w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych odbędzie się w piątek w Centrum Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego - zapowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

W programie „Tłit” Wirtualnej Polski Rafał Leśkiewicz był pytany m.in. o zapowiadany przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt dotyczący Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych.

„Jutro będzie rzeczywiście prezentacja tego projektu ustawy. Zapraszamy wszystkich dziennikarzy do Centrum Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, będzie tam przedstawiony ten projekt” - odpowiedział Leśkiewicz.

Zapowiedział też, że spotkanie odbędzie się z udziałem ekspertów, rektorów wyższych uczelni oraz specjalistów od nowych technologii.

”Jestem przekonany, że prezentacja tego projektu pobudzi do dyskusji na temat projektów rozwojowych, które zostały zahamowane, które nie są rozwijane w Polsce” - dodał rzecznik prezydenta.

Projekt utworzenia Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii wyborczej, m.in. w jego Planie 21. Przekonywał wówczas, że jako prezydent będzie stał na straży rozwoju w Polsce nowych technologii. Ocenił, że fundusz, którego budżet ma wynieść 5 mld zł, jest niezbędny do wsparcia polskich start-upów oraz przyciągania kapitału zagranicznego i know-how do Polski.

PAP, sek

