Nawrocki: czas na dyplomację technologiczną

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek inicjatywę ustawodawczą dot. projektu ustawy o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych. Musimy podejmować wysiłek, by Polska nie przespała rewolucji technologicznej i stąd moja inicjatywa - mówił. Zapowiedział, że we wrześniu powoła radę ds. nowych technologii.

Prezentacja prezydenckiej inicjatywy dotyczącej powstania Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych odbyła się w piątek w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nawrocki podkreślił, że na naszych oczach dzieje się rewolucja technologiczna, która będzie obowiązywała przez kolejne dekady.

”Musimy podejmować wspólny wysiłek, aby Polska nie przespała wielkiej rewolucji technologicznej. I stąd moja inicjatywa o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych” - powiedział prezydent.

Dziękował też wszystkim inicjatorom projektu. - On jest w istocie obywatelski, choć kieruje go prezydent Polski do polskiego parlamentu, i powstał przy ogromnym wysiłku profesjonalistów, praktyków z zakresu działania nowych technologii - zaznaczył Nawrocki.

Prezydent powiedział, że głęboko wierzy w to, iż projekt znajdzie akceptację w parlamencie.

Zwrócił też uwagę, że jego inicjatywa nie jest skierowana przeciwko komukolwiek.

„Jest skierowana do wszystkich, którzy chcą dobrej przyszłości Rzeczpospolitej. To nie jest akt polityczny, dlatego dzisiaj na tej sali jest tak mało polityków, a tak wielu ludzi dla których przyszłość nie jest obojętna - podkreślił Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki podczas przedstawiania założeń ustawy o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych, w Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie / autor: PAP/Piotr Nowak

Zadanie prezydenta: prowadzić dyplomację technologiczną

Prezydent powiedział też, iż wierzy w to, że ta ustawa da możliwość prezydentowi Polski podjęcia dyplomacji technologicznej. - Bardzo chcę i zrobię wszystko, żeby w wielu ważnych miejscach na świecie przedstawiciele środowisk zajmujących się nowymi technologiami czuli wsparcie prezydenta Rzeczpospolitej, aby dyplomacja technologiczna na świecie z jednej strony przynosiła zagraniczny kapitał do Polski, a z drugiej strony, abyśmy mogli wymieniać nasze doświadczenia - zaznaczył Nawrocki.

Zdaniem prezydenta potrzebna jest także rada ds. nowych technologii. - I taką radę powołam już we wrześniu 2025 roku – zapowiedział.

Koncepcję utworzenia Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii wyborczej. Przekonywał wówczas, że jako prezydent będzie stał na straży rozwoju nowych technologii w Polsce. Ocenił, że fundusz, którego budżet ma wynieść 5 mld zł, jest niezbędny do wsparcia polskich start-upów oraz przyciągania kapitału zagranicznego i know-how do Polski.

