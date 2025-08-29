Koniec wakacyjnych promocji. Na stacjach będzie drożej

Początek września powinien przynieść stabilizację cen paliw na rynku detalicznym - uważają analitycy portalu e-petrol. pl. Dodali, że ponieważ z końcem sierpnia wygasają wakacyjne promocje dla uczestników programów lojalnościowych, wydatki kierowców na paliwo mogą wzrosnąć.

Analitycy zwrócili uwagę, że tegoroczne wakacje mogą zostać zapamiętane jako okres relatywnie niskich cen. Mimo ostatnich zwyżek cen w rafineriach ceny detaliczne w końcu sierpnia ponownie się obniżyły, a tankowanie jest tańsze niż przed rokiem.

„Na rynku hurtowym koniec sierpnia przyniósł nieznaczne zmiany w cennikach producentów. Benzyna bezołowiowa 95 w rafineriach (Orlen, Aramco Poland) kosztuje obecnie średnio 4471,80 zł/m sześc. i pomimo wahań w ciągu tygodnia pozostaje praktycznie bez zmian wobec ubiegłego piątku (spadek o symboliczne 0,03 proc., czyli 1,24 zł). Wyraźniej podrożał olej napędowy – jego cena wzrosła o 1,40 proc., co daje zwyżkę o 56,60 zł na metrze sześciennym do poziomu 4627,80 zł” - podali przedstawiciele portalu.

To były tanie wakacje dla kierowców

Podkreślili, że na stacjach wciąż można dostrzec lekkie obniżki - w ostatnich dniach sierpnia największa przecena dotyczyła oleju napędowego, który potaniał o 4 gr i kosztuje średnio 5,89 zł/l. Cena benzyny Pb95 obniżyła się o 3 gr i kierowcy płacą za to paliwo przeciętnie 5,74 zł/l; cena autogazu nie zmieniła się i w dobiegającym końca tygodniu płaciło się przeciętnie 2,59 zł za litr LPG.

Analitycy zwrócili uwagę, że od początku lipca tankowanie potaniało, w przypadku benzyny 95 o 21 gr, diesla o 16 gr, a LPG o 19 gr na litrze. „Jeszcze lepiej wygląda porównanie z ubiegłym sezonem. W sierpniu 2024 roku tankowanie było znacznie droższe: za benzynę płaciło się przeciętnie o 53 gr więcej, za olej napędowy o 40 gr więcej, a za autogaz o 22 gr więcej na litrze” - zauważyli.

We wrześniu realne wydatki na paliwo wzrosną

Ich zdaniem początek września powinien przynieść stabilizację cen na rynku detalicznym. Z analiz e-petrol. pl wynika, że średnie ceny paliw w Polsce ukształtują się następująco: benzyna Pb98 – w przedziale 6,46–6,58 zł/l, benzyna Pb95 – 5,72–5,83 zł/l, olej napędowy – 5,85–5,96 zł/l, a autogaz (LPG) – 2,55–2,62 zł/l. „Trzeba jednak pamiętać, że wraz z końcem sierpnia wygasają wakacyjne promocje cenowe dla uczestników programów lojalnościowych, co w praktyce może oznaczać, że realne wydatki kierowców za paliwo wzrosną” - podsumowali.

PAP, sek

