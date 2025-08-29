Brakuje aronii, ceny ostro w górę

Trwają zbiory aronii, a owoców do przetwórstwa brakuje, co jest przede wszystkim efektem strat wyrządzonych przez przymrozki. Przetwórcy obdzwaniają więc plantatorów, szukają towaru i… podnoszą ceny skupu.

GUS prognozuje co prawda, że tegoroczne zbiory aronii będą wyższe niż w 2024 roku, jednak ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością, co potwierdzają i rolnicy, i przetwórcy. Ci ostatni nie kryją, że w trwającym wciąż sezonie popyt na surowiec wyraźnie przewyższa krajową podaż. Dla polskiej aronii otwierają się nowe możliwości zbytu, co również stymuluje ceny skupu. Kilogram konwencjonalnych owoców wyceniany jest już na trzy złote, a więc kosztuje trzy razy więcej niż w 2024 roku. Nieco więcej płacą zakłady przetwórcze. Aronia ekologiczna jest o kilkadziesiąt groszy droższa.

