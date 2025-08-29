Dług publiczny przekroczy Rubikon. Idziemy nową drogą

Wskaźnik długu publicznego z impetem przekroczy 60 proc. PKB. Będą duże inwestycje, duże wydatki na armię i zdrowie oraz brak podwyżek podatków. Ryzyko rośnie, ale dopóki się rozwijamy, to jest ono ograniczone – pisze piątkowy „Puls Biznesu”.

Gazeta zauważa, że nawet w okresie największej od 100 lat pandemii rząd pilnował, by wskaźniki długu publicznego nie wyskoczyły zbyt wysoko.

„W ostatnich latach minister finansów wielokrotnie powtarzał, że będzie pilnował unijnego limitu 60 proc. PKB dla długu. Teraz jednak wszelkie ograniczenia zostały zniesione” – zaznacza.

Według „PB” najważniejszy wniosek wynikający z zaprezentowanych w czwartek podstawowych parametrów budżetu na 2026 r. jest taki, że będzie dużo więcej wydatków i dużo, dużo więcej długu - wskaźnik liczony według metodologii UE ma wynieść 66,8 proc. PKB.

„Istotnie zwiększają się wydatki na duże inwestycje, jak Centralny Port Komunikacyjny, elektrownia jądrowa, a także wydatki na zbrojenia oraz wydatki na zdrowie (które rosną aż o 16 proc. rok do roku). Stawki podatkowe nie rosną oprócz CIT dla banków, ale zamrożenie progów podatkowych oznacza efektywne zwiększenie obciążenia obywateli – choć rośnie ono wolniej niż wydatki” – wymienia „Puls Biznesu”.

