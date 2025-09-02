Trzeba koniecznie przeczytać ten raport. „Pracowało nad nim 60 naukowców SGH”

Tradycyjnie od prezentacji corocznego Raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, w Karpaczu rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań gospodarczych w roku. Ogłoszenie tego raportu o stanie gospodarki i gospodarczych wyzwaniach kolejnego roku jest uważane tradycyjnie za oficjalną inaugurację obrad kongresu.

Podczas prezentacji tegorocznego Raportu SGH i FE, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Forum Ekonomicznego, powiedział, że żeby poznać Europę Środkową i Wschodnią, trzeba koniecznie przeczytać ten raport. Wydawnictwo prezentowane jest w kolejnych miesiącach w europejskich miastach i stolicach.

To jest wydawnictwo dla każdego, kto chce zapoznać się z Europą Środkową i Wschodnią. Udało się dzięki temu stworzyć przestrzeń dla najlepszych polskich naukowców, którzy prezentują swoje badania i rekomendacje. W obliczu zmian, których świadkami jesteśmy, jeszcze na początku 2020 roku wydawać się mogło, że ramy naszego funkcjonowania są stabilne. Potem przyszła konieczność przemeblowania wszystkich założeń strategii głoszonych przez europejskie elity. COVID i wojna na Ukrainie zmieniły nasz świat – mówił Berdychowski na inauguracji XXXIV Forum Ekonomicznego.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, dziękując za bardzo dobrą współpracę przy ósmej edycji Raportu, zaznaczył, że pracowało nad nim ponad 60 naukowców SGH. To obiektywny raport oparty na rzetelnych danych, a zatem analiza najważniejszych zagadnień gospodarczych nurtujących nasz kraj i region. Pokazuje, jak kraje Europy Środkowej i Wschodniej wyglądają na tle całej Europy.

Opisujemy stan faktyczny i formułujemy bardzo pożądane wnioski. Proponujemy też pewne rekomendacje, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców i rząd oraz środowiska, od których zależy nasza sytuacja gospodarcza – mówił rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do 4 września i już pierwszego dnia zgromadziło kilka tysięcy gości. Wśród nich obecność potwierdzili już Andrzej Duda, Prezydent RP w latach 2015-2025 i były premier Mateusz Morawiecki - przewodniczący partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), a także politycy obecnego rządu: Władysław Kosiniak-Kamysz – Wicepremier, Minister Obrony Narodowej; Krzysztof Gawkowski – Wicepremier, Ministrem Cyfryzacji; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Marcin Kulasek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury; Katarzyna Pełczyńska-Nąłecz – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Gośćmi Forum będą także Krzysztof Bosak – Wicemarszałek Sejmu RP i Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu RP.

Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości”. Główne ścieżki tematyczne tegorocznego kongresu to dyskusje koncentrujące się na zagadnieniach makroekonomicznych, finansowych i rynkowych, polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo – obejmuje tematy związane z geopolityką, bezpieczeństwem narodowym i współpracą międzynarodową. Ścieżka Społeczeństwo porusza kwestie społeczne, demograficzne, edukacyjne i kulturowe. Coroczne Forum Regionów to przestrzeń dialogu samorządów i władz lokalnych z przedstawicielami rządu i sektora prywatnego. Nie zabraknie debat na temat zrównoważonego rozwoju –zielonej transformacji, energetyki, ochrony środowiska i ESG.

Każdego roku Forum Ekonomiczne przyciąga nie tylko najważniejsze osobistości z Polski, ale i z ponad 60 krajów świata. W tym roku w Forum Ekonomicznym udział zapowiedzieli m.in.: Martina Dalić, Prezes Zarządu, Podravka, Chorwacja, Václav Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej (2003-2013), Sali Berisha, Prezydent Albanii (1992–1997), Emanuela Claudia Del Re, była Wiceminister Spraw Zagranicznych (2018-2021), była Specjalna Przedstawicielka UE w regionie Sahelu (2021-2024), Uninettuno University of Rome, Włochy; Lukas Savickas, Minister Gospodarki i InnowacjI Litwy; Dumitru Alaiba, były Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Cyfrizacji Mołdawii, prof. Yasheng Huang, MIT Sloan School of Management z USA oraz Mirek Topolanek, były premier Republiki Czeskiej.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Redakcje wGospodarce.pl, wPolityce.pl i wPolsce24.tv objęły Forum patronatem prasowym.

(mac)