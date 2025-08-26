Na Forum Ekonomicznym nie tylko o ekonomii

Już 2 września w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne – największa międzynarodowa konferencja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Co roku do malowniczego kurortu u podnóża Karkonoszy przybywają setki liderów polityki, biznesu, nauki i kultury z Polski oraz ponad 60 krajów świata. Choć dominującymi tematami Forum są gospodarka i polityka, program wydarzenia obejmuje znacznie szersze spektrum – od edukacji i nauki po kulturę, kwestie społeczne i równość płci.

Równość płci i rola kobiet - temat silnie obecny na Forum

Jednym z wyraźnych akcentów tegorocznego Forum będą zagadnienia związane z równością płci i miejscem kobiet w przestrzeni publicznej. Wśród ponad 500 wydarzeń - debat, paneli i spotkań - znalazło się wiele poświęconych roli kobiet w polityce, biznesie i nauce.

W panelu „Parytety w polityce i biznesie: czy są jeszcze potrzebne?” eksperci i uczestnicy zastanowią się nad aktualnością obowiązujących od 2011 roku parytetów na listach wyborczych. Czy kwotowy udział kobiet nadal jest koniecznym narzędziem do osiągnięcia równości, czy może nadszedł czas na inne rozwiązania? Dyskusja skupi się również na wpływie parytetów na strukturę zespołów w biznesie oraz ich roli w budowaniu różnorodności i sprawiedliwych mechanizmów reprezentacji.

Z kolei panel „Czy kobiety decydują o wynikach wyborów?” poświęcony będzie analizie postaw i preferencji wyborczych kobiet. Coraz więcej badań wskazuje na rosnącą wagę kobiecego głosu w polityce - to kobiety często stanowią największą grupę niezdecydowanych wyborców i jednocześnie mogą przesądzić o ostatecznym wyniku wyborczym. Uczestnicy zastanowią się, co wpływa na decyzje kobiet przy urnach i czy można mówić o „kobiecej perspektywie” w polityce.

Spotkanie autorskie: o tym, dlaczego feminizm się opłaca

Ważnym punktem programu będzie także spotkanie autorskie z Aleksandrą Karasińską, autorką książki „Dlaczego feminizm się opłaca?”. Jak mówi sama autorka, celem książki jest pokazanie, że walka o równość nie jest grą o sumie zerowej - zyskują na niej nie tylko kobiety, ale całe społeczeństwo. Karasińska wskazuje, że równość płci przekłada się na korzyści ekonomiczne, większe bezpieczeństwo rodzin oraz lepsze warunki pracy dla wszystkich - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jej wystąpienie będzie próbą przekonania uczestników, że feminizm to nie tylko ideologia, ale również pragmatyczne podejście do gospodarki i życia społecznego.

Równość płci i rola kobiet to temat silnie obecny na Forum / autor: materiały prasowe Instytutu Studiów Wschodnich

Kobiety w nauce - potrzebna widoczność i uznanie

W ramach panelu „Kobiety w nauce - wczoraj, dziś, jutro” poruszony zostanie temat równości w środowisku akademickim. Uczestnicy będą rozmawiać o barierach, z jakimi mierzą się kobiety w nauce, oraz o sposobach zwiększenia ich widoczności i uznania. Celem dyskusji będzie wypracowanie strategii wspierających równość, promowanie kobiecych osiągnięć naukowych i przeciwdziałanie stereotypom nadal obecnym w środowisku akademickim.

Forum z szeroką perspektywą

Tegoroczne Forum Ekonomiczne po raz kolejny pokazuje, że debata o gospodarce nie może toczyć się w oderwaniu od szerszego kontekstu społecznego. Problematyka równości płci, roli kobiet w życiu publicznym oraz ich obecności w nauce i kulturze znajduje coraz ważniejsze miejsce w dyskusji liderów. W Karpaczu, oprócz liczb i wykresów, coraz częściej słychać także głosy o sprawiedliwości, reprezentacji i inkluzywności - bo właśnie one budują silniejsze, bardziej zrównoważone społeczeństwo.

Źródło informacji: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje