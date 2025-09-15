XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu – wiodąca platforma dialogu
Ponad sześć tysięcy gości przyjechało na XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbyło się w dniach 2–4 września 2025 roku. Przez trzy dni przedstawiciele polityki, biznesu, ekonomii, nauki i kultury z ponad 50 krajów świata debatowali o najważniejszych wyzwaniach współczesności, koncentrując się wokół hasła przewodniego tegorocznego Forum: „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?”.
XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu zgromadziło rekordową liczbę uczestników i partnerów, potwierdzając swoją pozycję jako kluczowe miejsce wymiany doświadczeń między administracją, samorządami, biznesem i nauką. Odbyło się ponad 600 wydarzeń – od debat, paneli, sesji plenarnych po gale, koncerty i spotkania autorskie. Wśród gości znaleźli się czołowi przedstawiciele polskiego rządu, byli prezydenci i premierzy, a także liderzy z zagranicy – m.in. z Czech, Chorwacji, Mołdawii, Bułgarii, Ukrainy, Serbii, Wielkiej Brytanii i USA. Udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli samorządów z Polski i Europy, w tym marszałkowie województw, prezydenci miast i radni.
Wśród gości znaleźli się czołowi przedstawiciele rządu, byli prezydenci i premierzy, m.in. Krzysztof Gawkowski – wicepremier i minister cyfryzacji, Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier i minister obrony narodowej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Marcin Kulasek – minister nauki i szkolnictwa wyższego, Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska, Dariusz Klimczak – minister infrastruktury, Stefan Krajewski – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej. Gośćmi Forum byli także: Andrzej Duda, Krzysztof Bosak, Leszek Miller, Mateusz Morawiecki, Janusz Onyszkiewicz, Sławomir Mentzen i inni przedstawiciele parlamentu.
Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego
Forum Ekonomiczne w Karpaczu co roku przyciąga wybitne osobistości z Polski i zagranicy. Wśród tegorocznych gości znaleźli się m.in. byli prezydenci i premierzy Czech: Václav Klaus (prezydent Republiki Czeskiej 2003-2013); Mirek Topolánek (premier Republiki Czeskiej(2006-2009) oraz Martina Dalić, prezes parządu Podravka (wicepremier Chorwacji 2016-2018). Obecni byli także byli przedstawiciele rządów Mołdawii, Bułgarii, Ukrainy i Serbii, a także eksperci ze świata nauki i biznesu, m.in. z USA i Wielkiej Brytanii: Alan Friedman, Dyrektor Lugano Global Forum; Robert Hamilton, Prezes Delphi Global Research Center, Yasheng Huang, Profesor MIT Sloan School of Management.
W XXXIV Forum Ekonomicznym uczestniczyło ponad 1000 przedstawicieli samorządów z Polski i Europy – marszałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i radni. Wśród nich byli m.in.: Paweł Gancarz – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Łukasz Smółka – Marszałek Województwa Małopolskiego; Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego; Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia; Tomasz Mencina – Wiceprezydent Warszawy; Stanisław Mazur – Wiceprezydent Krakowa; Adam Ciszkowski – Prezes Związku Samorządów Polskich; Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Wzrost partnerów biznesowych. Współpraca nauki i biznesu
W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego liczba partnerów biznesowych wzrosła o 9 proc., osiągając 148 firm – od MŚP po globalne koncerny. Forum było miejscem debat i wydarzeń branżowych, m.in. XVI Forum Ochrony Zdrowia, Forum Budownictwa i Inwestycji, Forum Gospodarki Żywnościowej, Forum Cyberbezpieczeństwa oraz nowej przestrzeni dla firm rodzinnych.
Forum gościło przedstawicieli ponad 40 uczelni, w tym SGH jako Głównego Partnera Merytorycznego. Sześć uczelni otrzymało tytuł Partnera Akademickiego: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Ważnym punktami było Śniadanie Rektorów z udziałem Marcina Kulaska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz spotkania rektorów z biznesem. W konferencji uczestniczyło ponad 300 profesorów. Zaprezentowano dwa kluczowe raporty: „Raport SGH i Forum Ekonomicznego”, którego prezentacja tradycyjnie rozpoczęła Forum oraz „Raport Finansowy Jednostek Samorządu Terytorialnego” przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Bogaty program kulturalny i koncert Justyny Steczkowskiej
XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu wzbogacił rekordowy program kulturalny, w tym aż 36 spotkań autorskich z twórcami z ośmiu krajów: USA, Francja, Ukraina, Armenia, Czechy, Chiny, Rumunia i Polska. Wydarzenia odbywały się na scenie Book Stage oraz innych lokalizacjach, prezentując książki o tematyce ekonomicznej, politycznej, społecznej, technologicznej i literackiej.
Wśród autorów znaleźli się m.in.: prof. Nicole Alexander, Prof. Jacek Czaputowicz, Alan Friedman, Prof. Roberto Gonzalez, Prof. Yasheng Huang, Dr Tamilla Triantoro i Prof. Andrzej Zybertowicz. Kulminacją programu był koncert Justyny Steczkowskiej, którego partnerem był McDonald’s.
Nagrody XXXIV Forum Ekonomicznego
Podczas gali kończącej Forum Ekonomiczne w Karpaczu wręczono prestiżowe nagrody dla osób i instytucji mających istotny wpływ na życie publiczne. Tytuł Człowieka Roku otrzymał Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji, a Firmą Roku zostało PKP Intercity. Wyróżnienie kulturalne trafiło do prof. Jerzego Bralczyka, a Organizacją Pozarządową Roku została Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za promocję regionu odebrał Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Specjalne wyróżnienie otrzymał Sławosz Uznański-Wiśniewski – drugi Polak w kosmosie i uczestnik misji Axiom Mission 4.
Wręczono także Nagrody Rankingu Finansowego Samorządów za 2024 rok. Laureatami zostali: gmina Michałowice, Konstancin-Jeziorna, powiat wrocławski oraz miasto Warszawa.
Wydarzenie zgromadziło ponad 300 partnerów z sektora biznesu, nauki, mediów i administracji.
XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu zostało zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, w formule partnerstwa z Województwem Dolnośląskim – głównym partnerem Forum, gminą i miastem Karpacz – miastem gospodarzem, miastem Wrocław, Portem Lotniczym we Wrocławiu oraz Hotelem Gołębiewski, który pełnił funkcję Centrum Kongresowego.
