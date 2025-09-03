Audiencja Międzynarodowej Sieci Legislatorów Katolickich u papieża Leona XIV

W sobotę, 23 sierpnia 2025 r., Ojciec Święty Leon XIV spotkał się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie z Międzynarodową Siecią Legislatorów Katolickich. Było to już szesnaste doroczne spotkanie tego gremium z papieżem, w którym uczestniczyło 150 osób. W audiencji brał udział także senator PiS Grzegorz Bierecki.

W Jubileuszowym Roku Nadziei tematem przewodnim obrad była refleksja nad hasłem: „Nowy porządek świata: polityka wielkich potęg, dominacja korporacji i przyszłość ludzkiego rozwoju”.

Zwracając się do prawodawców i przywódców politycznych, papież wskazał na postać św. Augustyna z Hippony i jego dzieło „Państwo Boże”, które – jak podkreślił – pozostaje aktualną odpowiedzią na kryzysy i przewroty także współczesnego świata.

W czym przejawia się autentyczny ludzki rozkwit

„Ten Ojciec Kościoła nauczał, że w historii ludzkości splecione są dwa «miasta»: Miasto Człowieka i Miasto Boga. Miasto Człowieka, zbudowane na pysze i miłości własnej, charakteryzuje się dążeniem do władzy, prestiżu i przyjemności; Miasto Boga, zbudowane na miłości Boga aż do bezinteresowności, charakteryzuje się sprawiedliwością, miłością bliźniego i pokorą” – mówił papież.

Leon XIV zwrócił uwagę, że prawdziwy rozwój człowieka nie może sprowadzać się do materialnego dobrobytu i konsumpcji, ale wymaga integralnego podejścia obejmującego wszystkie wymiary ludzkiego życia – fizyczny, społeczny, kulturowy, moralny i duchowy. – „Autentyczny ludzki rozkwit przejawia się, gdy jednostki żyją cnotliwie, w zdrowych społecznościach, ciesząc się nie tylko tym, co mają, ale także tym, kim są jako dzieci Boże” – zaznaczył Ojciec Święty.

Papież wezwał prawodawców, aby byli „budowniczymi mostów między Miastem Boga a Miastem Człowieka”, stawiając w centrum swej pracy godność osoby ludzkiej. – „Zachęcam was, abyście kontynuowali pracę na rzecz świata, w którym władza jest ujarzmiana przez sumienie, a prawo służy ludzkiej godności. (…) Potrzebujemy polityki nadziei, ekonomii nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że dzięki łasce Chrystusa możemy odzwierciedlać Jego światło w ziemskim mieście” – podkreślił Leon XIV.

Na zakończenie Ojciec Święty zapewnił uczestników audiencji o swojej modlitwie, prosząc, aby Pan Jezus, Książę Pokoju, błogosławił ich wysiłkom na rzecz prawdziwego rozwoju rodziny ludzkiej.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje