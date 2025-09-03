Audiencja Międzynarodowej Sieci Legislatorów Katolickich u papieża Leona XIV
W sobotę, 23 sierpnia 2025 r., Ojciec Święty Leon XIV spotkał się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie z Międzynarodową Siecią Legislatorów Katolickich. Było to już szesnaste doroczne spotkanie tego gremium z papieżem, w którym uczestniczyło 150 osób. W audiencji brał udział także senator PiS Grzegorz Bierecki.
W Jubileuszowym Roku Nadziei tematem przewodnim obrad była refleksja nad hasłem: „Nowy porządek świata: polityka wielkich potęg, dominacja korporacji i przyszłość ludzkiego rozwoju”.
Zwracając się do prawodawców i przywódców politycznych, papież wskazał na postać św. Augustyna z Hippony i jego dzieło „Państwo Boże”, które – jak podkreślił – pozostaje aktualną odpowiedzią na kryzysy i przewroty także współczesnego świata.
W czym przejawia się autentyczny ludzki rozkwit
„Ten Ojciec Kościoła nauczał, że w historii ludzkości splecione są dwa «miasta»: Miasto Człowieka i Miasto Boga. Miasto Człowieka, zbudowane na pysze i miłości własnej, charakteryzuje się dążeniem do władzy, prestiżu i przyjemności; Miasto Boga, zbudowane na miłości Boga aż do bezinteresowności, charakteryzuje się sprawiedliwością, miłością bliźniego i pokorą” – mówił papież.
Leon XIV zwrócił uwagę, że prawdziwy rozwój człowieka nie może sprowadzać się do materialnego dobrobytu i konsumpcji, ale wymaga integralnego podejścia obejmującego wszystkie wymiary ludzkiego życia – fizyczny, społeczny, kulturowy, moralny i duchowy. – „Autentyczny ludzki rozkwit przejawia się, gdy jednostki żyją cnotliwie, w zdrowych społecznościach, ciesząc się nie tylko tym, co mają, ale także tym, kim są jako dzieci Boże” – zaznaczył Ojciec Święty.
Papież wezwał prawodawców, aby byli „budowniczymi mostów między Miastem Boga a Miastem Człowieka”, stawiając w centrum swej pracy godność osoby ludzkiej. – „Zachęcam was, abyście kontynuowali pracę na rzecz świata, w którym władza jest ujarzmiana przez sumienie, a prawo służy ludzkiej godności. (…) Potrzebujemy polityki nadziei, ekonomii nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że dzięki łasce Chrystusa możemy odzwierciedlać Jego światło w ziemskim mieście” – podkreślił Leon XIV.
Na zakończenie Ojciec Święty zapewnił uczestników audiencji o swojej modlitwie, prosząc, aby Pan Jezus, Książę Pokoju, błogosławił ich wysiłkom na rzecz prawdziwego rozwoju rodziny ludzkiej.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.