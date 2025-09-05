Prezydent zaprosił papieża Leona XIV do Polski

Prezydent Karol Nawrocki poinformował po piątkowej audiencji u papieża, że zaprosił Leona XIV do Polski. Według prezydenta, doskonałym terminem na tę wizytę rok 2027, gdy przypada 150-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Prezydent wraz z rodziną został w piątek przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Następnie spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Dzień wcześniej Nawrocki rozmawiał z premier Georgią Meloni**.

»» O audiencji prezydenta u papieża Leona XIV czytaj tutaj:

Prezydent na audiencji u papieża Leona XIV

Podczas piątkowego briefingu prezydent oświadczył, że zaprosił papieża do Polski. Jak podkreślił, jest to ponowienie zaproszenia wystosowanego przez jego poprzednika Andrzeja Dudę.

Ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji (rocznicy, PAP) objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie - powiedział.

Dodał, że wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, „sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża”. - Oczywiście zostawiam decyzję papieżowi - zaznaczył prezydent.

W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych

W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Nawrocki odwiedził Watykan i Rzym w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ochłodzenie na rynku aut używanych. Zaskakujący powód!

Import z Mercosur zabije krajowe cukrownie

Złoto Glapińskiego. 515,3 tony i będzie dużo więcej!

»»Co słychać w gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!