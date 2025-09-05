AKTUALIZACJA
Prezydent na audiencji u papieża Leona XIV
Papież Leon XIV przyjął w piątek na audiencji prezydenta Karola Nawrockiego z małżonką Martą. Do Watykanu para prezydencka przybyła z dwojgiem dzieci.
Na dziedzińcu parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną został przyjęty przez Papieża Leona XIV. To wyraz szacunku Głowy Kościoła wobec Polski i naszego Prezydenta - napisano na koncie X prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.
Po prywatnej audiencji u papieża Nawrocki udał się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. W spotkaniu uczestniczył też szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher.
Komunikat Watykanu o audiencji
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało komunikat podsumowujący dzisiejszą audiencję prezydenta RP Karola Nawrockiego u Ojca Świętego Leona XIV oraz w watykańskim Sekretariacie Stanu.
„Dziś rano Ojciec Święty Leon XIV przyjął na Audiencji, w Pałacu Apostolskim w Watykanie, Jego Ekscelencję Pana Karola Tadeusza Nawrockiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, w towarzystwie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, Sekretarza ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.
Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu omówiono sytuację społeczno-polityczną kraju, zwracając szczególną uwagę na wartości, na których opiera się społeczeństwo polskie, oraz na potrzebę budowania konsensusu w obliczu wyzwań, przed którymi stoi.
W dalszej części spotkania poruszono kwestie o charakterze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie.
O godz. 13 Nawrocki spotkał się w Kwirynale z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą.
Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP), sek
