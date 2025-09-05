Brakuje rąk do pracy? Ściągnijmy do kraju… Polaków!

Senator Grzegorz Bierecki przygotował projekt ustawy o repatriantach i osadnictwie. Cele, jakie stawia przed sobą nowe prawo są dwutorowe. Przede wszystkim, jest to próba znalezienia rozwiązania podstawowych problemów ogromnej polskiej diaspory. Z drugiej strony, to odpowiedź na wyzwania rodzimej gospodarki, która może już za chwilę stanąć przed potężnymi wyzwaniami niedoborów na rynku pracy – pisze portal wPolsce24.tv

Na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o repatriantach łatwo wykazać, że dotychczasowy system ściągania Polaków do ojczyzny jest niewydolny, a nowa inicjatywa senacka odpowiada na najpilniejsze problemy demograficzne, ekonomiczne i społeczne – pisze Artur Ceyrowski na portalu wPolsce24.tv.

W latach 2017–2023 do Polski przybyło jedynie 4787 repatriantów, a liczba oczekujących na możliwość powrotu do ojczyzny wzrosła z 2600 w 2017 roku do 8200 na koniec 2022 roku. Szacunki NIK wskazują jednocześnie, że przy dotychczasowym tempie repatriacji - około 684 osób rocznie - proces osiedlania wszystkich oczekujących zajmie ponad dwie dekady.

Rozwiązanie dwóch problemów, czyli demograficzne wyzwania Polski

W ocenie senatora Grzegorza Biereckiego, niewydolny system ściągania repatriantów do Polski można i należy zreformować. Paradoksalnie, pomóc w tym mogą… demograficzne problemy, z którymi zmaga się wiele regionów naszego kraju. Jak to możliwe? Przypomnijmy, są w Polsce obszary, które w zastraszającym tempie się wyludniają.

Prognozy GUS są dramatyczne i wskazują na możliwy spadek liczby mieszkańców do nawet 26,7 mln w 2060 roku. Choć geneza tego stanu rzeczy jest oczywiście złożona, to jedną z konsekwencji wyludniania się Rzeczypospolitej jest zwiększająca się stale liczba pustostanów.

Projekt nowej ustawy

Senator Grzegorz Bierecki, w odpowiedzi na alarmujący stan repatriacji i konieczność przeciwdziałania wyludnieniu, przygotował projekt ustawy o repatriantach i osadnictwie.

Projekt ustawy przewiduje:

• Rozszerzenie uprawnionych do repatriacji na Polaków z europejskiej części byłego Związku Sowieckiego;

• Ułatwienie powrotu Polaków z emigracji, m.in. przez możliwość uzyskania promesy wizy krajowej online oraz jej weryfikację na granicy przez Straż Graniczną;

• Wprowadzenie nowej wizy krajowej dla osób polskiego pochodzenia wracających z emigracji bez polskiego obywatelstwa;

• Umożliwienie województwom zagrożonym wyludnieniem organizowania akcji osadniczych przez wykup pustostanów i udostępnianie ich repatriantom oraz powracającym z emigracji;

• Możliwość wykupu mieszkań przez osadników po określonym czasie, w tym z bonifikatą;

• Poluzowanie warunków osiedlenia w województwach o niskim bezrobociu.

Celem projektu jest uruchomienie akcji osadniczej skierowanej do 500 tys. rodzin w ciągu 10 lat.

»» Więcej o projekcie ustawy o osadnictwie czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Czy można zastąpić migrantów Polakami? Senator Bierecki proponuje ustawę o osadnictwie

Oprac. sek

