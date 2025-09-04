Ostry zjazd cen ropy! Za rok taniej o 20 proc.?

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku idą w dół kolejną sesję, bo inwestorzy obawiają się, że kraje OPEC+ mogą wkrótce zgodzić się na zwiększenie dostaw surowca. W 2026 r. baryłka benchmarkowej ropy Brent może kosztować ok. 50 USD - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,45 USD, niżej o 0,81 proc.

Brent na ICE na XI jest wyceniana po 67,09 USD za baryłkę, w dół o 0,75 proc.

Kluczowe posiedzenie OPEC o poziomie dostaw ropy

Inwestorzy obawiają się, że podczas weekendowego wirtualnego spotkania krajów sojuszu OPEC+ mogą one zgodzić się na zwiększenie dostaw ropy naftowej, co przyczyni się wkrótce do nadmiaru surowca na globalnych rynkach ropy.

„Biorąc pod uwagę, że ceny kontraktów terminowych na Brent utrzymują się obecnie powyżej 65 USD za baryłkę, logiczne jest, że OPEC+ może rozważać dalsze zwiększenie dostaw ropy” - wskazuje w rynkowej nocie Vivek Dhar, analityk Commonwealth Bank of Australia.

„Wyzwaniem dla sojuszu OPEC+ może być jednak sezonowe osłabienie globalnej aktywności rafineryjnej ze względu na planowane i trwające przeglądy i naprawy w rafineriach” – dodaje.

Rosną zapasy ropy w USA

Tymczasem dane z USA wskazują na rosnące zapasy ropy.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim branżowym raporcie, że zapasy ropy naftowej w ub. tygodniu wzrosły za Oceanem o 600 tys. baryłek. Zapasy ropy w hubie Cushing wzrosły aż o 2,1 mln baryłek - wynika z wyliczeń API. To najmocniejszy ich wzrost od marca. Z kolei zapasy paliw destylowanych zwiększyły się w ub. tygodniu w USA o 3,7 mln baryłek.

Maleją na razie tylko amerykańskie zapasy benzyny - w ub. tygodniu spadły one o 4,6 mln baryłek.

Cenowa prognoza - 50 USD za baryłkę w 2026 r.

Analitycy Goldman Sachs mają za to dla rynków ropy „pesymistyczne” prognozy - ceny benchmarkowej ropy Brent mogą spaść do nieco ponad 50 USD za baryłkę w 2026 r.

„Cena baryłki ropy Brent spadnie w przyszłym roku do nieco ponad 50 USD ze względu na globalną nadwyżkę surowca” - piszą analitycy w rynkowej nocie dotyczącej towarów. „Wciąż obserwujemy nasilanie się nadpodaży na rynkach ropy” - podkreślają.

„Oczekujemy, że silny wzrost podaży ropy naftowej, m.in. spoza OPEC, doprowadzi do nadwyżki surowca na światowych rynkach w wysokości 1,8 mln baryłek dziennie w 2026 r., co ostatecznie będzie wywierać presję na cenę ropy Brent i jej spadek do ok. 50 USD/b do końca 2026 r.” - piszą w nocie analitycy Goldman Sachs.

PAP Biznes, sek

