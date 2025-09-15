"Mercosur - Niemcy zyskają, ucierpią polscy rolnicy"

Polska jest samowystarczalna żywnościowo, jesteśmy 10. eksporterem żywności na świecie. Rolnictwo to narzędzie bezpieczeństwa narodowego, a ochrona tego sektora stanowi klucz do suwerenności. Samowystarczalność rolnicza jest podstawą odporności narodowej, szczególnie w czasach kryzysu, zabezpieczając przed nadmiernym uzależnieniem od zewnętrznych źródeł niezbędnych zasobów.

Wskutek planowanego przez Komisję Europejską wdrożenia umowy z państwami Mercosur nasi rolnicy nie będą w stanie konkurować z tańszymi towarami spoza UE nieobjętymi „klimatycznymi” obostrzeniami. Rentowość gospodarstw rolnych spadnie, a ich właściciele nie będą w stanie się utrzymać. Szczególnie ucierpią gospodarstwa rodzinne, do których w Polsce powinniśmy mieć szczególny sentyment i szacunek.

Zwolennikami zawarcia umowy z państwami Ameryki Łacińskiej są przede wszystkim niemieckie koncerny chemiczne i producenci maszyn, samochodów, które mają być eksportowane do krajów Mercosur. Niemcy są importerem żywności, a eksportują zarówno pojazdy, jak i chemikalia. Kalkulacja jest zatem oczywista.

Plany europejskie – poza samobójczym Zielonym i Niebieskim Ładem, niosącymi ze sobą wiele ograniczeń w szczególności dla rolników – przewidują odejście od systemu dopłat obszarowych. Zamiast nich mają zostać wprowadzone dopłaty socjalne.

Rolnictwo ma produkować mniej. W dobie trwającej wojny na Ukrainie oraz realnego zagrożenia eskalacją rosyjskiej przemocy bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie może być dewastowane przez duszenie rodzimego rolnictwa unijnymi ograniczeniami i przymus importu produktów rolnych z krajów Mercosur. Ten blok państw tworzą Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Chile, Kolumbia, Ekwador, Gujana, Panama i Peru.

wpolityce, jb